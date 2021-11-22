Мишустин: Единовременную выплату пенсионных средств можно оформить удаленно

Граждане, имеющие право на единовременную выплату пенсионных средств, смогут обращаться за ней дистанционно, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Для этого необходимо будет подать заявку и направить документы через портал государственных услуг.

"Им не нужно будет в большинстве случаев посещать пенсионный фонд либо отправлять бумаги по почте", - пояснил председатель правительства на оперативном совещании со своими заместителями.

На единовременную выплату пенсионных накоплений имеют право:

- граждане, получающие страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца;

- граждане, получающие пенсию по государственному пенсионному обеспечению, которые не приобрели право на установление страховой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого страхового стажа, но достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет - для мужчин;

- граждане, размер накопительной пенсии которых при ее назначении составил бы 5 процентов и менее по отношению к сумме размера страховой и накопительной пенсии.