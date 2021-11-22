Мишустин: Граждане ЕАЭС получат равные возможности при обращении за займами

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали соглашение о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй. Гражданам пяти государств станет проще обращаться за займами на территории всего союза.

Главы правительств России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении собрались в Ереване, чтобы подвести для ЕАЭС предварительные итоги года и утвердить дальнейшие планы по интеграции.

- Пандемия продемонстрировала, что взаимодействие участников ЕАЭС остается устойчивым даже в самых непростых обстоятельствах, - заявил премьер-министр Михаил Мишустин. - Постепенно экономики наших стран восстанавливаются.

За первые девять месяцев года взаимная торговля выросла более чем на 30 процентов, экспорт в третьи страны - практически на 40 процентов, а импорт - на четверть. Отдельно была отмечена динамика торговли сельскохозяйственной продукцией: страны полностью обеспечивают свои потребности в зерне, сахаре, растительных маслах и некоторых других продуктах.

Продолжается работа по обеспечению свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. "В текущем году ликвидированы три барьера и два препятствия, - напомнил глава российского правительства. - Утверждена "дорожная карта" по устранению изъятий и ограничений на едином рынке до конца следующего года. Призываем всех партнеров активно включиться в ее реализацию, чтобы выполнить 35 содержащихся в ней мероприятий".

В России считают важным предпринимать усилия, чтобы исключить серые схемы работы на едином рынке. Действенным для этого механизмом стала маркировка товаров. Она используется для обуви, парфюмерии, шин, фотокамер, товаров легкой промышленности, отдельных видов молочной продукции. "Считаем, что необходимо расширение такого механизма и на другие виды товаров. Это позволит усилить контроль за оборотом продукции и бороться с контрафактом на всей территории "пятерки". Это поможет нам обелить рынок", - уверен Михаил Мишустин.

Безопасные и эффективные лекарства должны стать в равной степени доступны всем гражданам стран ЕАЭС

Страны ЕАЭС стараются сближать финансовые рынки. В Ереване главы правительств подписали соглашение о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй.

"Граждане "пятерки" получат равные возможности при обращении за займами на территории всего союза, - пояснил российский премьер суть документа. - При этом банки смогут проверять историю своего клиента вне зависимости от того, какой у него паспорт, и, проанализировав риски, принимать решение о выдаче кредитов".

Перспективным направлением взаимодействия в Москве считают климатическую повестку. По словам Мишустина, эффективно решать проблемы климата в одиночку невозможно, только объединив усилия. "Россия готова к активной работе по согласованию подходов, чтобы в полной мере использовать накопленный нашими странами опыт, в том числе в области зеленых технологий", - заявил он. Рабочей группе союза по вопросам климата в ближайшее время предстоит подготовить основные стратегические подходы, а также первый пакет мероприятий "дорожной карты" по их реализации.

До сих пор в повестке ЕАЭС важное место занимает борьба с новой коронавирусной инфекцией. Востребованным стало мобильное приложение "Путешествую без COVID-19", куда загружаются отрицательные результаты тестов на коронавирус. У приложения уже более миллиона пользователей, заметил Михаил Мишустин. Сейчас готовится расширение его возможностей и географии. "В проекте участвуют государства "пятерки" и СНГ. Рассчитываем, что будут подключаться и другие страны", - сказал премьер-министр.

Победа над коронавирусом зависит от уровня коллективного иммунитета населения, для чего необходимо наращивать темпы вакцинации. "Российские препараты доказали высокую надежность, организованы их поставки в государства союза. Мы помогаем наладить их производство. Продолжим оказывать партнерам поддержку и делиться опытом", - пообещал Мишустин.

"Наряду с борьбой с коронавирусом надо обеспечить на территории наших стран выпуск стратегически важных лекарственных препаратов", - добавил глава кабмина РФ. В Ереване страны ЕАЭС утвердили соответствующий план мероприятий на ближайшие три года. "Безопасные и эффективные лекарства должны стать в равной степени доступны гражданам "пятерки", - подчеркнул российский премьер.