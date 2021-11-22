Мишустин поручил сделать доступными цены на жизненно важные лекарства

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о порядке государственного контроля за ценовыми надбавками на жизненно важные лекарства, чтобы не возникало необоснованного завышения их стоимости.

Проводить проверки документов, по которым региональными органами здравоохранения рассчитывались надбавки, станет Федеральная антимонопольная служба, сообщил глава кабмина на оперативном совещании со своими заместителями. Информация о результатах контроля и принятых мерах по устранению нарушений будет отображаться в едином реестре.

"Такие мероприятия станут проводиться не чаще одного раза в два года и по утвержденному плану", - подчеркнул Мишустин. Но возможны и внеплановые проверки. Основанием для их проведения могут послужить поручения президента, обращения гражданина либо организации.

"Важно сохранять баланс на рынке, чтобы цены на жизненно необходимые лекарства оставались доступными для граждан", - заявил премьер.