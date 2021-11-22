Мишустин поручил сделать доступными цены на жизненно важные лекарства

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о порядке государственного контроля за ценовыми надбавками на жизненно важные лекарства, чтобы не возникало необоснованного завышения их стоимости.
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Проводить проверки документов, по которым региональными органами здравоохранения рассчитывались надбавки, станет Федеральная антимонопольная служба, сообщил глава кабмина на оперативном совещании со своими заместителями. Информация о результатах контроля и принятых мерах по устранению нарушений будет отображаться в едином реестре.
"Такие мероприятия станут проводиться не чаще одного раза в два года и по утвержденному плану", - подчеркнул Мишустин. Но возможны и внеплановые проверки. Основанием для их проведения могут послужить поручения президента, обращения гражданина либо организации.
"Важно сохранять баланс на рынке, чтобы цены на жизненно необходимые лекарства оставались доступными для граждан", - заявил премьер.