Мишустин рассчитывает на укрепление сотрудничества Киргизии с Россией

Премьер-министр Михаил Мишустин рассчитывает, что руководство Киргизии продолжит курс на укрепление сотрудничества с Россией, развитие взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, будет и впредь обеспечивать комфортные условия для работы российских компаний и инвесторов. Об этом он заявил на переговорах в Москве с главой правительства республики Акылбеком Жапаровым.

Россия - ключевой экономический партнер Киргизии, подчеркнул Мишустин. В январе - сентябре взаимный товарооборот увеличился почти на 38 процентов к аналогичному периоду прошлого года и составил более 1,7 миллиарда долларов.

"В Киргизии работают крупные российские компании в энергетической, горнодобывающей, телекоммуникационной сферах. Большие перспективы имеются в области промышленности, сельскохозяйственного машиностроения, автомобилестроения, радиоэлектронной промышленности", - заявил председатель правительства РФ.