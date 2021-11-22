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22.11.2021 16:05
Рубрика: Экономика

"Модель хорошо работает": Кто выигрывает от "черных пятниц"

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Черные пятницы" приносят покупателям больше наслаждения, чем выгоды. Об этом в эфире НСН заявил руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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По его словам, подобные массовые распродажи являются "игрой на психологии".

"Момент неожиданной скидки или распродажи нравится людям, даже когда он ожидаем, и это "черная пятница". Они считают, что это самый выгодный момент для совершения покупки", - пояснил эксперт.

При этом "стандартная модель" распродаж, по его словам, является "уловкой" - многие сети сначала завышают цены, а во время распродажи объявляют о скидках. Такая методика работает не только в России, но и в других странах.

"Например, на этикетке цена 10 тысяч рублей, тебе продают за пять, а на самом деле за неделю до этого момента могла быть цена шесть тысяч. Эта модель хорошо работает, людям кажется, что они совершают очень выгодную покупку", - пояснил эксперт.

Липсиц также призвал помнить, что часто ретейлеры выкладывают в зону распродажи товары без уценки: "Люди, находящиеся в ажиотаже, покупают и это".

Ранее опрос SuperJob показал, что в этом году россияне планируют потратить в "черную пятницу" в среднем 18,5 тысячи рублей - на треть больше среднего чека в 2020 году. Чаще всего участники распродажи будут покупать одежду (26%), а также электронику и бытовую технику (21%).

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