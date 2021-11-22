"Модель хорошо работает": Кто выигрывает от "черных пятниц"

"Черные пятницы" приносят покупателям больше наслаждения, чем выгоды. Об этом в эфире НСН заявил руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц.

По его словам, подобные массовые распродажи являются "игрой на психологии".

"Момент неожиданной скидки или распродажи нравится людям, даже когда он ожидаем, и это "черная пятница". Они считают, что это самый выгодный момент для совершения покупки", - пояснил эксперт.

При этом "стандартная модель" распродаж, по его словам, является "уловкой" - многие сети сначала завышают цены, а во время распродажи объявляют о скидках. Такая методика работает не только в России, но и в других странах.

"Например, на этикетке цена 10 тысяч рублей, тебе продают за пять, а на самом деле за неделю до этого момента могла быть цена шесть тысяч. Эта модель хорошо работает, людям кажется, что они совершают очень выгодную покупку", - пояснил эксперт.

Липсиц также призвал помнить, что часто ретейлеры выкладывают в зону распродажи товары без уценки: "Люди, находящиеся в ажиотаже, покупают и это".

Ранее опрос SuperJob показал, что в этом году россияне планируют потратить в "черную пятницу" в среднем 18,5 тысячи рублей - на треть больше среднего чека в 2020 году. Чаще всего участники распродажи будут покупать одежду (26%), а также электронику и бытовую технику (21%).