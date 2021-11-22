Московская область стала лидером по числу происшествий на ж/д переездах

Железнодорожники обеспокоены ростом количества дорожно-транспортных происшествий на переездах МЖД с начала 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Основная причина происшествий - нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Количество столкновений автомобилей с поездами с начала 2021 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2020 года с 20 до 23 случаев, в том числе увеличилось количество пострадавших с 6 до 25 человек. Все пострадавшие - водители и пассажиры автомобильного транспорта.

Лидером по числу аварий стала Московская область, где произошло 8 подобных аварий. На втором месте - Рязанская область, где произошло четыре несчастных случая, а на третьем - Курская область с тремя подобными происшествиями.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий железнодорожники ведут комплексную работу: капитальный и текущий ремонт железнодорожных переездов, оборудование дополнительными устройствами безопасности. В течение октября железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД проинструктировали более трех тысяч водителей автотранспортных предприятий, провели более тысячи рейдов на переездах, в ходе которых выявлено 150 грубых нарушений со стороны водителей.

МЖД призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.