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22.11.2021 17:02
Рубрика: Экономика

Московским центральным диаметрам исполнилось два года

Текст: Валерий Львов
21 ноября Московские центральные диаметры (МЦД) отметили двухлетие. За два года наземным метро воспользовались 309 млн человек. Два диаметра стали частью привычных маршрутов для многих жителей столицы и Подмосковья.
Фото: Предоставлено АО "Трансмашхолдинг" Фото: Предоставлено АО "Трансмашхолдинг"
Фото: Предоставлено АО "Трансмашхолдинг"

Первые поезда поехали по МЦД 21 ноября 2019 года. Этот день дал старт работе нового вида транспорта, ставшего неотъемлемой частью всей транспортной системы Московской агломерации. Интегрировать в нее МЦД позволила организация бесплатных пересадок на метро и Московское центральное кольцо (пересесть без дополнительной оплаты можно на пересадочных станциях в течение 90 минут при оплате проезда картой "Тройка" по тарифу "Кошелек"). Такая возможность помогла пассажирам сэкономить за два года работы МЦД более 6 млрд рублей.

"МЦД - это проект, который позволил переосмыслить функционирование пригородного железнодорожного транспорта в Москве и области. Линии наземного метро создали совершенно другие возможности для миллионов людей и Московской агломерации в целом. Общий рост пассажиропотока, увеличение числа коротких поездок внутри города, сокращение расходов на дорогу, разгрузка автомобильных дорог и метро дали мощный импульс для развития некогда забытых и непривлекательных территорий и позволяют нам говорить о том, что мы двигаемся в правильном направлении. И мы продолжим развивать существующие диаметры и приближать запуск следующих", - прокомментировал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Несмотря на то, что проект МЦД запустили на существующей железнодорожной инфраструктуре, превращение радиусов в диаметры стало настоящим вызовом. Речь шла не только об обновлении инфраструктуры, но и запуске современного подвижного состава, отвечающего высоким требованиям пассажиров к городскому транспорту и потребностям перевозчиков. Для работы наземного метро требовались электропоезда, рассчитанные на растущий пассажиропоток и способные с комфортом перевозить людей в условиях тактового движения - с частыми остановками, а, значит, и быстрым разгоном.

Флагманским составом МЦД стал отечественный поезд "Иволга", который производят на Тверском вагоностроительном заводе (ТВЗ, входит в АО "Трансмашхолдинг"). Он изначально был разработан как многофункциональная платформа, которая может работать как в условиях пригородного, так и в условиях городского движения.

Фото: Предоставлено АО "Трансмашхолдинг"

Весь поезд представляет собой единый бестамбурный состав. Пассажиры не тратят время на проход через тамбур и открывание дверей, чтобы попасть в вагон. Также они могут беспрепятственно перемещаться по всему поезду, чтобы, например, перейти в более удобный вагон для выхода. В межвагонных переходах установлены дополнительное освещение и поручни.

Двери в "Иволге" широкие - 140 см, что облегчает вход и выход пассажиров. У каждого кресла есть USB-розетки. За счет технологии пневмоподвешивания ход у поезда плавный, и даже стоя ехать в нем комфортно. В головных вагонах есть места для крепления велосипедов, специальные аппарели для маломобильных пассажиров. Туалетные комнаты сделаны просторными, дозаторы для мыла, краны и сушилки в них - бесконтактные. А для комфорта родителей маленьких детей там установили пеленальные столики.

Особое внимание разработчики поезда уделили противоэпидемическим мерам. Так, в каждом вагоне в систему вентиляции вмонтировали по две установки обеззараживания воздуха. С помощью ультрафиолетовых ламп высокой мощности они делают бактерии и вирусы в воздушном потоке неопасными для человека. Такие установки АО "Трансмашхолдинг" уже более десяти лет ставит на всю свою пассажирскую технику.

Удобные поезда - важная, но далеко не единственная составляющая комфорта МЦД. Большое значение играет и оснащение станций, многие из них стали настоящими вокзалами. Все реконструированные и построенные заново станции МЦД защищены навесами, к ним созданы безопасные надземные и подземные переходы через железнодорожные пути, оснащенные лифтами и эскалаторами. Обязательное требование - создание безбарьерной среды, станциями удобно пользоваться, в том числе, маломобильным пассажирам и родителям с колясками.

Благоустраивают и прилегающую территорию. Рядом со станциями появляются парковки, велодорожки, обновляется уличное освещение. Строительство и реконструкция станций - настоящий драйвер развития прилегающих территорий, они становятся более привлекательными для бизнеса и строительства жилья.

"Горожане и особенно жители Подмосковья, конечно, оценили проект МЦД. Важно, что были ликвидированы дневные технологические окна на этих направлениях, унифицирована тарифная система. Практически поездки из ближней области стали дешевле, в том числе за счет возможности бесплатных пересадок на МЦК и метро. Также улучшилась навигация, появился новый подвижной состав, который больше нравится людям", - отметил председатель Московского общественного объединения "Союз пассажиров" Кирилл Янков.

Несмотря на то, что запуск двух следующих диаметров - МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" (от Зеленограда до Раменского) и МЦД-4 "Киевско-Горьковский" (от Апрелевки до Железнодорожного) запланирован на 2023-2024 годы, часть новых и реконструированных станций для них уже открыты. На третьем диаметре это Ховрино. А на четвертом - уже семь станций.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем интервью одному из российских телеканалов, до конца года планируют открыть еще три станции будущего МЦД-4. С Минской можно будет пересаживаться на Солнцевскую ветку метро, а с Аминьевской - на Большую кольцевую линию. Открытие этих станций улучшит транспортную доступность как для москвичей, живущих рядом с ними, так и для тех, кто приезжает из Троицкого и Новомосковского административных округов на поездах Киевского направления железной дороги.

Завершит формирование системы МЦД открытие МЦД-5 "Ярославско-Павелецкий" (через Пушкино и Домодедово). Оно запланировано на 2024-2025 годы.

Фото: Предоставлено АО "Трансмашхолдинг"
Экономика Туризм

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