Московским центральным диаметрам исполнилось два года

21 ноября Московские центральные диаметры (МЦД) отметили двухлетие. За два года наземным метро воспользовались 309 млн человек. Два диаметра стали частью привычных маршрутов для многих жителей столицы и Подмосковья.

Первые поезда поехали по МЦД 21 ноября 2019 года. Этот день дал старт работе нового вида транспорта, ставшего неотъемлемой частью всей транспортной системы Московской агломерации. Интегрировать в нее МЦД позволила организация бесплатных пересадок на метро и Московское центральное кольцо (пересесть без дополнительной оплаты можно на пересадочных станциях в течение 90 минут при оплате проезда картой "Тройка" по тарифу "Кошелек"). Такая возможность помогла пассажирам сэкономить за два года работы МЦД более 6 млрд рублей.

"МЦД - это проект, который позволил переосмыслить функционирование пригородного железнодорожного транспорта в Москве и области. Линии наземного метро создали совершенно другие возможности для миллионов людей и Московской агломерации в целом. Общий рост пассажиропотока, увеличение числа коротких поездок внутри города, сокращение расходов на дорогу, разгрузка автомобильных дорог и метро дали мощный импульс для развития некогда забытых и непривлекательных территорий и позволяют нам говорить о том, что мы двигаемся в правильном направлении. И мы продолжим развивать существующие диаметры и приближать запуск следующих", - прокомментировал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Несмотря на то, что проект МЦД запустили на существующей железнодорожной инфраструктуре, превращение радиусов в диаметры стало настоящим вызовом. Речь шла не только об обновлении инфраструктуры, но и запуске современного подвижного состава, отвечающего высоким требованиям пассажиров к городскому транспорту и потребностям перевозчиков. Для работы наземного метро требовались электропоезда, рассчитанные на растущий пассажиропоток и способные с комфортом перевозить людей в условиях тактового движения - с частыми остановками, а, значит, и быстрым разгоном.

Флагманским составом МЦД стал отечественный поезд "Иволга", который производят на Тверском вагоностроительном заводе (ТВЗ, входит в АО "Трансмашхолдинг"). Он изначально был разработан как многофункциональная платформа, которая может работать как в условиях пригородного, так и в условиях городского движения.

Фото: Предоставлено АО "Трансмашхолдинг"

Весь поезд представляет собой единый бестамбурный состав. Пассажиры не тратят время на проход через тамбур и открывание дверей, чтобы попасть в вагон. Также они могут беспрепятственно перемещаться по всему поезду, чтобы, например, перейти в более удобный вагон для выхода. В межвагонных переходах установлены дополнительное освещение и поручни.

Двери в "Иволге" широкие - 140 см, что облегчает вход и выход пассажиров. У каждого кресла есть USB-розетки. За счет технологии пневмоподвешивания ход у поезда плавный, и даже стоя ехать в нем комфортно. В головных вагонах есть места для крепления велосипедов, специальные аппарели для маломобильных пассажиров. Туалетные комнаты сделаны просторными, дозаторы для мыла, краны и сушилки в них - бесконтактные. А для комфорта родителей маленьких детей там установили пеленальные столики.

Особое внимание разработчики поезда уделили противоэпидемическим мерам. Так, в каждом вагоне в систему вентиляции вмонтировали по две установки обеззараживания воздуха. С помощью ультрафиолетовых ламп высокой мощности они делают бактерии и вирусы в воздушном потоке неопасными для человека. Такие установки АО "Трансмашхолдинг" уже более десяти лет ставит на всю свою пассажирскую технику.

Удобные поезда - важная, но далеко не единственная составляющая комфорта МЦД. Большое значение играет и оснащение станций, многие из них стали настоящими вокзалами. Все реконструированные и построенные заново станции МЦД защищены навесами, к ним созданы безопасные надземные и подземные переходы через железнодорожные пути, оснащенные лифтами и эскалаторами. Обязательное требование - создание безбарьерной среды, станциями удобно пользоваться, в том числе, маломобильным пассажирам и родителям с колясками.

Благоустраивают и прилегающую территорию. Рядом со станциями появляются парковки, велодорожки, обновляется уличное освещение. Строительство и реконструкция станций - настоящий драйвер развития прилегающих территорий, они становятся более привлекательными для бизнеса и строительства жилья.

"Горожане и особенно жители Подмосковья, конечно, оценили проект МЦД. Важно, что были ликвидированы дневные технологические окна на этих направлениях, унифицирована тарифная система. Практически поездки из ближней области стали дешевле, в том числе за счет возможности бесплатных пересадок на МЦК и метро. Также улучшилась навигация, появился новый подвижной состав, который больше нравится людям", - отметил председатель Московского общественного объединения "Союз пассажиров" Кирилл Янков.

Несмотря на то, что запуск двух следующих диаметров - МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" (от Зеленограда до Раменского) и МЦД-4 "Киевско-Горьковский" (от Апрелевки до Железнодорожного) запланирован на 2023-2024 годы, часть новых и реконструированных станций для них уже открыты. На третьем диаметре это Ховрино. А на четвертом - уже семь станций.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем интервью одному из российских телеканалов, до конца года планируют открыть еще три станции будущего МЦД-4. С Минской можно будет пересаживаться на Солнцевскую ветку метро, а с Аминьевской - на Большую кольцевую линию. Открытие этих станций улучшит транспортную доступность как для москвичей, живущих рядом с ними, так и для тех, кто приезжает из Троицкого и Новомосковского административных округов на поездах Киевского направления железной дороги.

Завершит формирование системы МЦД открытие МЦД-5 "Ярославско-Павелецкий" (через Пушкино и Домодедово). Оно запланировано на 2024-2025 годы.