На Байконуре идут генеральные испытания перед запуском модуля "Причал"

На космодроме Байконур продолжается подготовка к пуску ракеты-носителя "Союз-2.1б" с узловым модулем российского сегмента МКС "Причал". В рамках второго стартового дня проводятся генеральные испытания: имитируется старт и полет ракеты до отделения корабля-модуля на целевой орбите.

Накануне ракета была установлена на стартовом столе. Работы по графику первого стартового дня прошли без замечаний.

Запуск корабля-модуля "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал" намечен на 24 ноября. "Причал" станет еще одним новым модулем для российского сегмента космической станции. Он представляет собой сферический герметичный отсек с размещенными внутри и снаружи него составными частями, обеспечивающими выполнение его задач. Стартовая масса узлового модуля - 4650 кг, диаметр сферического корпуса - 3300 мм.

С пропиской "Причала" на орбите российский сегмента МКС получает дополнительные технические возможности и перспективы. В частности, стыковки к узловому модулю одновременно до пяти пилотируемых кораблей "Союз МС" и грузовых "Прогресс МС".