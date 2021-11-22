Национальность преступников предложено запретить называть в СМИ

Средствам массовой информации могут запретить в своих материалах называть национальность преступников. Документ разработан и уже внесен в Госдуму парламентом Чеченской Республики. Наравне с упоминанием национальности злоумышленников предлагается запретить указывать их вероисповедание. Необходимость закрепления подобных норм в законе, указывают авторы законопроекта, обусловлена важностью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории России.

В пояснительной записке говорится, что неурегулированность этого вопроса приводит к негативным последствиям. В СМИ и соцсетях все чаще размещаются провокационные материалы, которые содержат отрицательную эмоциональную оценку и формируют негативную установку в отношении определенной этнической, конфессиональной группы или отдельных лиц как членов этой группы. Подобные материалы, отмечают авторы документа, порождают напряженность в обществе, создают благоприятную почву для конфликтов.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что этот законопроект потребует серьезного общественного обсуждения. Сам же подход, по словам сенатора, он поддерживает, поскольку у преступников нет ни национальности, ни религии.

У нас даже по характеру преступления можно догадаться, откуда приехали совершившие его люди

Иная позиция у члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Евы Меркачевой. "Инициатива, на мой взгляд, опасная и вредная. Нельзя обезличивать преступность и преступника. Иначе что будет следующим шагом? Запрет указывать пол, чтобы не нарушать гендерное равенство? Запрет говорить про возраст преступника, его образование? Но ведь все это и помогает нам понять, почему человек преступил закон, что этому способствовало и как предупредить подобные преступления", - написала она у себя в соцсетях.

Зампредседателя движения "Сильная Россия", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов напомнил, что представители МВД и других правоохранительных органов на протяжении уже долгого времени не называют национальности подозреваемых и задержанных. "При этом "выходец с Северного Кавказа" - это же не национальность, значит, можно будет и дальше упоминать. Кроме того, у нас даже по характеру преступления можно догадаться, откуда приехали совершившие его люди. Да и в приговоре все равно будет указана национальность", - отметил эксперт.

Мнение

Председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков:

- Вопрос очень острый и спорный. Мы должны аккуратно относиться к любым новым запретам для СМИ, так как это будет ограничение в целом для граждан в получении всесторонней объективной информации.

Давайте посмотрим международный опыт: если преступления совершили русские в Германии или США, там так и напишут - преступления совершены русскими. Это невозможно запретить. Значит, если у нас преступления совершаются американцами, узбеками или немцами, наши СМИ тоже имеют право указывать национальность преступника.

Что же касается вопроса совершения преступлений гражданами России и освещения этого в СМИ, то я считаю, что в любом случае не получится скрыть какую-либо информацию от людей. Если русские приедут в Махачкалу и кого-то побьют, или дагестанцы побьют кого-то в Самаре - это будет освещаться как есть, и сложно заставить журналистов написать по-другому.

Я бы больше внимания уделял именно предотвращению и профилактике преступлений. Обратите внимание, сколько было раньше хулиганских действий чеченцев в той же Москве, и насколько меньше их сейчас, после того, как Кадыров начал жестко реагировать на такие случаи. Чеченцы боятся его реакции даже больше, чем полиции, и ведут себя корректно, лишний раз подумают, прежде чем что-то сделать. Главам других национальных республик и диаспорам стоит изучить этот опыт, и проблем будет меньше.

Резюмируя все вышесказанное, я считаю, что надо сосредоточиться на недопущении преступных действий, а не вводить ограничения на их освещение.