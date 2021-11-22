Национальность преступников предложено запретить называть в СМИ

Новости

Десятки налетчиков ограбили торговый центр и ювелирный магазин в Калифорнии 22.11.2021
В Британии назвали "чушью" речь Джонсона о свинке Пеппе 22.11.2021
Прокуратура Нью-Йорка приступила к оценке собственности "Организации Трампа" 22.11.2021
Около 40 человек пострадали от разбушевавшегося шакала в Индии 22.11.2021
Глава ФНС рассказал об итогах работы ведомства в 2021 году. Главное 22.11.2021
Павел Дуров получил гражданство Франции 22.11.2021
Алексей Гореславский назначен гендиректором Института развития интернета 22.11.2021
Более 44 тысяч человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 22.11.2021
Медиа России и Китая договорились развивать обмен кадрами, контентом и опытом 22.11.2021
Курс доллара превысил 75 рублей впервые с начала июля 22.11.2021
Как родителям заплатить налоги за детей в личном кабинете 22.11.2021
ФАС разъяснила новые правила контроля за ценами на лекарства 22.11.2021
Путин заявил об отказе Киева от выполнения Минских и нормандских соглашений 22.11.2021
В Махачкале после взрыва газа в частном доме возбуждено дело 22.11.2021
В ФНС рассказали, как отслеживают нелегально сдающих квартиры в аренду 22.11.2021
Сработавшая в Большом театре система пожаротушения не повредила декорации 22.11.2021
В Москве скончался бывший главный редактор "МК" Игорь Бугаев 22.11.2021
В Москве женщина пыталась продать новорожденного сына за 100 тысяч рублей 22.11.2021
Лукашенко: Беларусь не будет задерживать легально прибывших мигрантов 22.11.2021
В КДК РФС прокомментировали стычку игроков "Краснодара" и "Спартака" 22.11.2021
American Music Awards назвала артистами года группу BTS 22.11.2021
Запись секретного концерта Адель можно посмотреть в Сети 22.11.2021
Sony может запретить выпуск сторонних корпусов для PlayStation 5 22.11.2021
Байден выдвинул главу ФРС США на второй срок 22.11.2021
Фетисов назвал безобразием уход Ларионова из молодежной сборной 22.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
22.11.2021 23:25
Рубрика: Происшествия

Национальность преступников предложено запретить называть в СМИ

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8616)
Средствам массовой информации могут запретить в своих материалах называть национальность преступников. Документ разработан и уже внесен в Госдуму парламентом Чеченской Республики. Наравне с упоминанием национальности злоумышленников предлагается запретить указывать их вероисповедание. Необходимость закрепления подобных норм в законе, указывают авторы законопроекта, обусловлена важностью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории России.

В пояснительной записке говорится, что неурегулированность этого вопроса приводит к негативным последствиям. В СМИ и соцсетях все чаще размещаются провокационные материалы, которые содержат отрицательную эмоциональную оценку и формируют негативную установку в отношении определенной этнической, конфессиональной группы или отдельных лиц как членов этой группы. Подобные материалы, отмечают авторы документа, порождают напряженность в обществе, создают благоприятную почву для конфликтов.

Песков заявил о преждевременности оценки проекта о национальности преступников

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что этот законопроект потребует серьезного общественного обсуждения. Сам же подход, по словам сенатора, он поддерживает, поскольку у преступников нет ни национальности, ни религии.

У нас даже по характеру преступления можно догадаться, откуда приехали совершившие его люди

Иная позиция у члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Евы Меркачевой. "Инициатива, на мой взгляд, опасная и вредная. Нельзя обезличивать преступность и преступника. Иначе что будет следующим шагом? Запрет указывать пол, чтобы не нарушать гендерное равенство? Запрет говорить про возраст преступника, его образование? Но ведь все это и помогает нам понять, почему человек преступил закон, что этому способствовало и как предупредить подобные преступления", - написала она у себя в соцсетях.

Зампредседателя движения "Сильная Россия", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов напомнил, что представители МВД и других правоохранительных органов на протяжении уже долгого времени не называют национальности подозреваемых и задержанных. "При этом "выходец с Северного Кавказа" - это же не национальность, значит, можно будет и дальше упоминать. Кроме того, у нас даже по характеру преступления можно догадаться, откуда приехали совершившие его люди. Да и в приговоре все равно будет указана национальность", - отметил эксперт.

Мнение

Председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков:

- Вопрос очень острый и спорный. Мы должны аккуратно относиться к любым новым запретам для СМИ, так как это будет ограничение в целом для граждан в получении всесторонней объективной информации.

Фото: iStock
Володин поручил оперативно подготовить меры против хулиганов на дорогах

Давайте посмотрим международный опыт: если преступления совершили русские в Германии или США, там так и напишут - преступления совершены русскими. Это невозможно запретить. Значит, если у нас преступления совершаются американцами, узбеками или немцами, наши СМИ тоже имеют право указывать национальность преступника.

Что же касается вопроса совершения преступлений гражданами России и освещения этого в СМИ, то я считаю, что в любом случае не получится скрыть какую-либо информацию от людей. Если русские приедут в Махачкалу и кого-то побьют, или дагестанцы побьют кого-то в Самаре - это будет освещаться как есть, и сложно заставить журналистов написать по-другому.

Я бы больше внимания уделял именно предотвращению и профилактике преступлений. Обратите внимание, сколько было раньше хулиганских действий чеченцев в той же Москве, и насколько меньше их сейчас, после того, как Кадыров начал жестко реагировать на такие случаи. Чеченцы боятся его реакции даже больше, чем полиции, и ведут себя корректно, лишний раз подумают, прежде чем что-то сделать. Главам других национальных республик и диаспорам стоит изучить этот опыт, и проблем будет меньше.

Резюмируя все вышесказанное, я считаю, что надо сосредоточиться на недопущении преступных действий, а не вводить ограничения на их освещение.

Происшествия Преступления Криминал Общество СМИ и соцсети Власть Работа власти Внутренняя политика

Главное сегодня

"Газпром" может прекратить поставки газа в Молдавию за долги
Роскомнадзор составил список "приземляемых" в России компаний
ВОЗ рекомендовала использовать российскую тест-систему на COVID-19 в качестве эталона
В муниципалитетах Югры ввели обязательную самоизоляцию для непривитых
Лавров: Нежелание Берлина и Парижа поддерживать Минские соглашения тревожит
Признание Валерия Рашкина: убил, не пил, но от медосвидетельствования отказался - лгал
Мошенники все чаще используют слово "ипотека" для кражи данных