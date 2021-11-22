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22.11.2021 13:25
Рубрика: Общество

Назван доступный овощ, который поможет избежать гипертонии

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проблемы с артериальным давлением весьма распространены - о гипертонии говорят уже в случае, если показатели превышают 130/80. Как пишет Semana, эффективно регулировать давление поможет питание.

Фото: istock
Ученые назвали один из самых эффективных напитков от гипертонии

Диета должна быть в целом сбалансированной, и рекомендуется включить в ежедневное меню огурцы. Эти простые и популярные овощи поддерживают баланс воды в организме, а также благотворно действуют на сердечно-сосудистую систему, помогая регулировать давление за счет содержания калия, магния и клетчатки.

Огурцы можно использовать самостоятельно, добавлять в разные блюда или готовить смузи. Например, в медицинском издании Mejor con Salud приводится рецепт полезного смузи из огурца, двух морковок, помидора, горсти петрушки и 100 миллилитров воды. Такой напиток богат не только калием, но и другими необходимыми сердцу и сосудам веществами.

Контролировать давление помогают бананы - в одном фрукте 12% дневной нормы калия. Также стоит включить в рацион киви и чернику, а ароматные травы помогут снизить количество соли в пище.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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