Названы лучшие журналисты и СМИ, пишущие о развитии национальной системы квалификаций

18 ноября Национальное агентство развития квалификаций и Союз журналистов России подвели итоги конкурса "Национальная система квалификаций в отражении российских СМИ". Торжественное награждение состоялось в рамках VII Всероссийского Форума "Национальная система квалификаций России". Конкурс, прошедший в 2021 году, стал пятым по счету.

На конкурс принимались публикации, тематические циклы в печатных и Интернет-СМИ, радиоматериалы, графические работы, а также медиапроекты, вышедшие в свет с 1 января по 15 октября 2021 года. Соорганизатором конкурса уже в пятый раз выступил Союз журналистов России.

Павел Свистунов подчеркнул, что, несмотря на преграды, с которыми всем пришлось столкнуться в 2021 году, сложности и ограничения, существующие в связи с пандемией, интерес к конкурсу растет. Журналисты стабильно уделяют внимание актуальным темам развития национальной системы квалификаций. "Радует, что динамика заявок на конкурс положительная. В этом году поступило 111 заявок по 10 номинациям. Это больше, чем в предыдущие годы и в пять раз больше, чем в первый год конкурса. За пять лет в конкурсе приняли участие: более 143 СМИ и около 300 журналистов", - отметил первый заместитель генерального директора, председатель экспертной комиссии конкурса Павел Свистунов.

Победителем в номинации "Лучший журналистский материал в печатных федеральных СМИ" стала обозреватель отдела науки и образования "Российской газеты" Мария Набиркина

Генеральный директор Национального агентства Артем Шадрин, поздравляя победителей, отметил: "Журналисты, которые пишут о национальной системе квалификаций, делают по-настоящему важное дело - эта работа позволяет людям осознанно выбрать профессиональную деятельность, фактически - свой жизненный путь. Мы рассчитываем, что результатом конкурса станут новые интересные публикации, материалы, и мы будем их с нетерпением ждать, смотря ТВ, интернет, блоги в сети, читая прессу. Еще раз поздравляю победителей!"

Полный список победителей конкурса можно посмотреть на сайте Национального агентства развития квалификаций.