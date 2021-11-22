Новости

Во Франции заявили о стремительном начале пятой волны COVID-19 04:05
ЦИК: Действующий президент Болгарии лидирует во втором туре выборов 03:30
Невролог рассказал о мигрирующих болях по всему телу после COVID-19 03:03
WP: Байден хочет баллотироваться на второй срок в 2024 году 02:56
Инфекционисты: Масштабного распространения гриппа в этом сезоне не ожидается 02:08
Пожар произошел в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве 01:40
В Центре Гамалеи рассказали о разработке лекарств от коронавируса 00:56
К концу недели в центр России придет волна тепла 21.11.2021
Видео: судья увел команды с поля в матче "Лион" - "Марсель" 21.11.2021
В Москву идет сильное похолодание 21.11.2021
Около 80 мародеров разграбили крупный магазин в Калифорнии 21.11.2021
Названа еда, которая способствует быстрому набору веса зимой 21.11.2021
Умерла актриса Нина Русланова 21.11.2021
1 664 военнослужащих с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 21.11.2021
Путин уточнил у ученого порядок вакцинирования от гриппа и коронавируса 21.11.2021
Захарова: НАТО продолжает создавать напряженность у российских границ 21.11.2021
Атомную подлодку "Владимир Мономах" наградили Корабельной чашей 21.11.2021
Путин оценил эффективность детской вакцины от коронавируса 21.11.2021
Медведев не смог одержать вторую подряд победу на Итоговом чемпионате ATP 21.11.2021
Путин рассказал о самочувствии после ревакцинации от коронавируса 21.11.2021
Кошечкин установил уникальное достижение в отечественном хоккее 21.11.2021
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Катара "Формулы-1" 21.11.2021
Мосбиржа объяснила ситуацию с облигациями "Роснано" 21.11.2021
В Брюсселе полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов 21.11.2021
Трейлер: анонсирован выход эпического российского фэнтези "Этерна" 21.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
22.11.2021 03:03
Рубрика: Общество

Невролог рассказал о мигрирующих болях по всему телу после COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Невролог Ойбек Тургунхужаев рассказал, что 10 процентов россиян после COVID-19 жалуются на боли по всему телу. У них фибромиалгия - заболевание, которое вызывает мигрирующие боли в лимфоузлах, суставах, конечностях рук и ног. "Пациенты также жалуются на утомляемость, расстройство сна, "туман" в голове", - цитирует врача радио Sputnik.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Специалист объяснила важность обследования после перенесенного COVID-19

Специалист советует пройти обследование, чтобы исключить какую-нибудь воспалительную реакцию в организме. Коронавирус оказывает негативное влияние на эндокринную и нервную систему. "В головном мозге есть центры, которые обеспечивают противоболевую реакцию. После COVID-19 противоболевая система может не работать", - объясняет Тургунхужаев.

Для борьбы с мигрирующей болью используют две группы препаратов: противоэпилептические и антидепрессанты. "В каких-то ситуациях мы дополняем терапию немедикаментозными вмешательствами, такими как ЛФК и психотерапия хронической боли", - добавил невролог.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин ревакцинировался "Спутником Лайт"
Карпин заявил, что продолжит работу в сборной России по футболу
Насколько вырастут МРОТ и прожиточный минимум для россиян с 2022 года
МИД РФ: Повестка новой встречи Путина и Байдена огромна
С 1 января 2022 года в России скорректируют порядок выплаты пенсий
Академик РАН Сергей Бойцов: COVID-19 - серьезный фактор риска для сердца
В Минцифры рассказали, что нужно, чтобы распечатать QR-код в МФЦ