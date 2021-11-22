Невролог рассказал о мигрирующих болях по всему телу после COVID-19

Невролог Ойбек Тургунхужаев рассказал, что 10 процентов россиян после COVID-19 жалуются на боли по всему телу. У них фибромиалгия - заболевание, которое вызывает мигрирующие боли в лимфоузлах, суставах, конечностях рук и ног. "Пациенты также жалуются на утомляемость, расстройство сна, "туман" в голове", - цитирует врача радио Sputnik.

Специалист советует пройти обследование, чтобы исключить какую-нибудь воспалительную реакцию в организме. Коронавирус оказывает негативное влияние на эндокринную и нервную систему. "В головном мозге есть центры, которые обеспечивают противоболевую реакцию. После COVID-19 противоболевая система может не работать", - объясняет Тургунхужаев.

Для борьбы с мигрирующей болью используют две группы препаратов: противоэпилептические и антидепрессанты. "В каких-то ситуациях мы дополняем терапию немедикаментозными вмешательствами, такими как ЛФК и психотерапия хронической боли", - добавил невролог.