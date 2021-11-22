Николай Патрушев: РФ может поставить в Шри-Ланку 6 млн комплектов "Спутник V"

Визит представительной российской делегации во главе с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым на Шри-Ланку начался с вручения гуманитарной помощи от COVID-19.

При этом Патрушева и прилетевших генералов Минобороны, ФСБ и других высокопоставленных российских чиновников встречал в аэропорту почетный армейских караул и не менее почетный ансамбль ланкийских национальных танцоров. Сразу после самолета Николай Патрушев отправился в президентский дворец. Надо заметить, что ланкийцы, несмотря на довольно спокойную обстановку с коронавирусом в стране, крайне щепетильно относятся к мерам защиты. Ни одного человека на улице не увидишь без маски. Причем многие сразу надевают и маску, и респиратор или две маски. И "Спутник" для них - это тоже очень серьезная защита.

"Отношения наших стран еще со времен СССР носят теплые дружественные и плодотворные отношения, которые продолжаются и сейчас. Я очень рад нашей сегодняшней встрече", - заявил, здороваясь с секретарем российского Совбеза, президент Шри-Ланки Готабая Раджапакаса.

Патрушев поблагодарил его за теплый прием и рассказал про "Спутник", доставленный правительственным бортом из России. По его словам, в Шри-Ланку уже было поставлено в общей сложности 330 тысяч доз этого препарата. "К сожалению, из-за крайне высокого спроса имели сбои поставок его второго компонента. Сейчас эта проблема решена", - отметил секретарь российского Совбеза. Он сообщил, что согласно подписанному контракту, до конца марта 2024 года имеется возможность поставки еще более 6 млн комплектов "Спутник V" на Шри-Ланку, в том числе в рамках программы ревакцинации.

Дальше началась их встреча с глазу на глаз, на которую по протоколу было отведено 15 минут. Но в итоге она длилась полтора часа, и как отметил президент Раджапапкса, он с Патрушевым успел обсудить не только вопросы двусторонних отношений, но и вопросы региональной и международной безопасности. А дальше уже начались двусторонние российско-ланкийские консультации по безопасности. Их провели Николай Патрушев и секретарь министерства обороны Шри-Ланки Камал Гунаратне.

Фото: Иван Егоров/РГ

Начали обсуждение с военного сотрудничества. В частности, главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков предложил расширить контакты между военными ведомствами двух стран и пригласил ланкийских военных на учебу в Россию и на совместные учения, в частности на учения "Запад-2022". В ответ ланкийцы также предложили принять участие в совместных учениях и семинарах по боевым действиям в джунглях. Кроме того командование местных военно-воздушных сил заявило, что заинтересованы в обучении пилотов и авиационных инженеров.

Еще одно интересное предложение поступило от министерства общественной безопасности с предложением учредить при российском посольстве должность полицейского атташе, который бы оказывал помощь российским туристам. Еще ланкийцы обозначили свою заинтересованность в российских БТРах, вертолетах, стрелковом оружии и специальной полицейской технике. В свою очередь российская сторона предложила активизировать двустороннее взаимодействие по антитеррористической проблематике и подключиться к международному банку данных ФСБ России о лицах и организациях, причастных к террористической деятельности.

Подводя итоги консультаций, Николай Патрушев обратил внимание на совершенствование нормативно-правовой базы двусторонних отношений. По его словам, за последние 10 лет проделана большая работа - заключены три межгосударственных договора и шесть межправительственных соглашений, а также ряд межведомственных документов. В продвинутой стадии согласования находится проект межправсоглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Он доработан с учетом предложений ланкийской стороны и будет направлен в Коломбо в ближайшее время. Аналогичным образом обстоит дело с проектом двустороннего соглашения о реадмиссии. А еще Патрушев попросил ланкийских коллег ускорить рассмотрение переданного в 2016 году проекта межправсоглашения о взаимной охране результатов интеллектуальной деятельности и защите интеллектуальной собственности в области военно-технического сотрудничества.

Кроме того Патрушев напомнил, что значительный потенциал имеет торгово-экономическое сотрудничество. По его словам, в 2017 году во время встречи на высшем уровне была поставлена цель нарастить двусторонний товарооборот до 700 млн долларов. В прошлом году он увеличился почти на 25 процентов до 492 млн долларов, что стало наиболее высоким показателем за последние пять лет. Конкретные меры по достижению товарооборота, обозначенного главами государств, по мнению секретаря Совбеза, можно было бы выработать в рамках двусторонней межправительственной комиссии. "Полагаем важным оперативно определиться по месту и срокам проведения ее очередного заседания", - подытожил он.