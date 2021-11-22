Объем безнадежной просрочки по кредитным картам превысил 100 млрд рублей

Объем так называемой безнадежной просрочки (более 360 дней) россиян по кредитным картам за год увеличился на 19,6%, до 108,7 млрд рублей, на 1 октября 2021 года. Долги по кредиткам показали наибольший рост из всех категорий ссуд, следует из расчетов бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) для "Российской газеты". По прогнозам экспертов, тренд продолжится до конца 2021 года.

Просрочку более 360 дней банки считают "безнадежной". Если ее не удалось взыскать коллекторам, она, как правило, списывается банком с баланса. По данным "Эквифакса", из всех категорий кредитов наиболее значительно такая просрочка выросла по кредитным картам. По автокредитам она увеличилась на 14,3% (до 41,8 млрд рублей), по ипотеке - на 0,5% (до 52 млрд). По кредитам наличными и POS-кредитам показатель и вовсе снизился на 1,3%, до 383 млрд, и на 5,6%, до 19,4 млрд рублей, соответственно.

По данным опроса маркетплейса Юником.24 для "РГ", причиной просрочки по кредиткам 60% анкетируемых назвали финансовые трудности, 10% - семейные проблемы. 20% забывали о дате окончания льготного периода или внесения минимального платежа, 5% вносили меньше, чем нужно.

Как ранее отмечала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, высокие темпы роста потребкредитования (плюс 16% за девять месяцев) могут сигнализировать о перегреве рынка и росте закредитованности в дальнейшем. По данным ЦБ, из 41 млн кредитных карт просроченных - 2,6 млн, или около 6%.

"Кредитки являются высокорискованным сегментом и одним из лидеров по динамике роста количества просроченных долгов в банковском портфеле, - прокомментировал президент НАПКА Эльман Мехтиев. - Причина простая - изначальная специфика продукта. Банк оценивает клиента в момент выдачи, за время пользования картой его платежеспособность может измениться в худшую сторону в силу как объективных, так и субъективных причин. Предсказать это в моменте невозможно".

Управляющий директор ПКБ Павел Михмель уточнил, что сейчас в просрочке находится каждый десятый банковский кредит. "Кредитные карты по объему занимают вторую позицию в общем портфеле коллекторов после кредитов наличными с долей в 30%, годом ранее этот показатель не превышал 20%, - уточнил Михмель. - Сейчас карта является неотъемлемой частью "кредитной корзины" большинства россиян, поэтому ее доля в общем долговом портфеле растет. В силу того, что суммы просроченной задолженности в сегменте карт ниже, чем по ипотеке или по тем же кредитам наличными, потребителю легче и быстрее погасить карточный кредит, но поведение должников таково, что при возникновении финансовых сложностей они прекращают совершать платежи в первую очередь по кредитным картам".

В 2021 году началось постепенное восстановление экономики и доходов населения, что активизировало рынок кредитных карт с сопутствующими ему рисками для заемщиков и для банков. Так, Росстат зафиксировал рост доходов населения: в третьем квартале они выросли на 8,1%, если сравнивать с тем же периодом 2020 года. Рост ко второму кварталу этого года составил 4,6%. Но при этом уровень инфляции увеличивается (8,1% в октябре, по данным Росстата).

"Самый простой и в то же время самый дорогой путь для заемщика - кредитование с помощью кредитной карты, - указал директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. - В принципе кредитки не предназначены для этого, это инструмент для расчетов".

Кроме того, поскольку зачастую люди обременены и залоговыми кредитами, они стремятся отложить погашение карточных долгов, что может накопить просрочку, отмечает доктор экономических наук, заведующий кафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алла Дворецкая.

По прогнозам Солодкова, рост безнадежной просрочки по кредиткам продолжится до конца 2021 года. "По мере восстановления экономики и доходов населения ситуация нормализуется", - считает Дворецкая. За период пандемии банки ужесточили стандарты выдачи розничных кредитов, что должно ограничить прирост просроченной задолженности и положительно сказаться на качестве кредитного портфеля, уверена ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Айсылу Алексеенко.