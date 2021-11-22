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22.11.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Объем безнадежной просрочки по кредитным картам превысил 100 млрд рублей

Текст: Анастасия Алексеевских
Объем так называемой безнадежной просрочки (более 360 дней) россиян по кредитным картам за год увеличился на 19,6%, до 108,7 млрд рублей, на 1 октября 2021 года. Долги по кредиткам показали наибольший рост из всех категорий ссуд, следует из расчетов бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) для "Российской газеты". По прогнозам экспертов, тренд продолжится до конца 2021 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Просрочку более 360 дней банки считают "безнадежной". Если ее не удалось взыскать коллекторам, она, как правило, списывается банком с баланса. По данным "Эквифакса", из всех категорий кредитов наиболее значительно такая просрочка выросла по кредитным картам. По автокредитам она увеличилась на 14,3% (до 41,8 млрд рублей), по ипотеке - на 0,5% (до 52 млрд). По кредитам наличными и POS-кредитам показатель и вовсе снизился на 1,3%, до 383 млрд, и на 5,6%, до 19,4 млрд рублей, соответственно.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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По данным опроса маркетплейса Юником.24 для "РГ", причиной просрочки по кредиткам 60% анкетируемых назвали финансовые трудности, 10% - семейные проблемы. 20% забывали о дате окончания льготного периода или внесения минимального платежа, 5% вносили меньше, чем нужно.

Как ранее отмечала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, высокие темпы роста потребкредитования (плюс 16% за девять месяцев) могут сигнализировать о перегреве рынка и росте закредитованности в дальнейшем. По данным ЦБ, из 41 млн кредитных карт просроченных - 2,6 млн, или около 6%.

"Кредитки являются высокорискованным сегментом и одним из лидеров по динамике роста количества просроченных долгов в банковском портфеле, - прокомментировал президент НАПКА Эльман Мехтиев. - Причина простая - изначальная специфика продукта. Банк оценивает клиента в момент выдачи, за время пользования картой его платежеспособность может измениться в худшую сторону в силу как объективных, так и субъективных причин. Предсказать это в моменте невозможно".

Управляющий директор ПКБ Павел Михмель уточнил, что сейчас в просрочке находится каждый десятый банковский кредит. "Кредитные карты по объему занимают вторую позицию в общем портфеле коллекторов после кредитов наличными с долей в 30%, годом ранее этот показатель не превышал 20%, - уточнил Михмель. - Сейчас карта является неотъемлемой частью "кредитной корзины" большинства россиян, поэтому ее доля в общем долговом портфеле растет. В силу того, что суммы просроченной задолженности в сегменте карт ниже, чем по ипотеке или по тем же кредитам наличными, потребителю легче и быстрее погасить карточный кредит, но поведение должников таково, что при возникновении финансовых сложностей они прекращают совершать платежи в первую очередь по кредитным картам".

В 2021 году началось постепенное восстановление экономики и доходов населения, что активизировало рынок кредитных карт с сопутствующими ему рисками для заемщиков и для банков. Так, Росстат зафиксировал рост доходов населения: в третьем квартале они выросли на 8,1%, если сравнивать с тем же периодом 2020 года. Рост ко второму кварталу этого года составил 4,6%. Но при этом уровень инфляции увеличивается (8,1% в октябре, по данным Росстата).

"Самый простой и в то же время самый дорогой путь для заемщика - кредитование с помощью кредитной карты, - указал директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. - В принципе кредитки не предназначены для этого, это инструмент для расчетов".

Фото: istock
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Кроме того, поскольку зачастую люди обременены и залоговыми кредитами, они стремятся отложить погашение карточных долгов, что может накопить просрочку, отмечает доктор экономических наук, заведующий кафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алла Дворецкая.

По прогнозам Солодкова, рост безнадежной просрочки по кредиткам продолжится до конца 2021 года. "По мере восстановления экономики и доходов населения ситуация нормализуется", - считает Дворецкая. За период пандемии банки ужесточили стандарты выдачи розничных кредитов, что должно ограничить прирост просроченной задолженности и положительно сказаться на качестве кредитного портфеля, уверена ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Айсылу Алексеенко.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

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