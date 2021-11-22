Около 10 тысяч морпехов США могут уволить, если они не вакцинируются

Около 10 тысяч военнослужащих Корпуса морской пехоты США могут быть уволены со службы, если не пройдут вакцинацию от коронавируса до 28 ноября. Как пишет The Washington Post, прививка от COVID-19 в вооруженных силах США, согласно распоряжению министра обороны США Ллойда Остина, является обязательным требованием.

В настоящее время в ВМС США привиты более 99 процентов личного состава, в армии - 95 процентов, а среди морпехов - только 94 процента военнослужащих получили хотя бы одну дозу. При этом до 28 ноября остается меньше недели, то есть непривитые в любом случае не успеют сделать два укола.

Тревогу у руководства морпехов вызывает не только отставание от графика вакцинации, но и в более широком смысле - состояние дисциплины. Ранее Корпус морской пехоты отличался строжайшим подчинением приказам. При этом часть военных медиков считает решение о тотальной вакцинации ошибочным. Так, старший хирург ВВС США Тереза Лонг еще в сентябре заявила, что вакцинация препаратами Pfizer и Moderna может вызвать воспаление сердечной мышцы (миокардит) у некоторых пилотов в возрасте 18 - 24 лет, а это способно привести к авиакатастрофам и гибели людей.