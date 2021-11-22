Около 40 человек пострадали от разбушевавшегося шакала в Индии

Около 40 человек были ранены разбушевавшимся шакалом, прежде чем животное было уничтожено в индийском районе Катихар.

Утром шакал напал на жителей пяти деревень, в результате чего восемь человек получили серьезные ранения, сообщает Hindustan Times. Среди пострадавших были дети. "Мы работали на нашей ферме, когда животное напало на нас и укусило. Нападение было внезапным, и мы оказались беспомощными", - сказал Афсар Алам, житель деревни Джамира. Другой пострадавший житель из деревни Пикчва сказал, что шел на свое рисовое поле, когда на него напал шакал. Животное было убито местными жителями.

В селе Шахкол под блоком Дагаруа дикие животные атаковали местных жителей трижды за последнюю неделю. Сообщения о таких нападениях хищников поступали из деревень, расположенных на границе с Западной Бенгалией. По словам экологов, после того как леса в этих районах были вырублены и расчищены, дикие животные бродят по местности в поисках еды и нападают на людей.