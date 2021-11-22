Пересадка волос в Турции: цены и условия

Мода на красивые, стильные прически с каждым годом растет. Эстетическая индустрия в целом развивается невероятно быстрыми темпами. Instagram однозначно сделал свое дело: все хотят выглядеть хорошо и моложе своих лет.

Не только женщины, а и мужчины стали больше ухаживать за своей красотой и внешним видом. Если раньше представители сильного пола, страдающие от выпадения волос, просто сбривали волосы, то сейчас далеко не все готовы это сделать.

К тому же, очень многие уже опробовали на себе эту чудо процедуру и вернули вторую молодость своим волосам. Большая половина из них сделали пересадку волос в Турции, потому что это одно из самых лучших предложений на рынке на сегодняшний день.

Одним из сильнейших ее преимуществ является стоимость пересадки волос в Турции. В этой статье мы раскроем вопрос цены: сколько стоит, на какую сумму рассчитывать и что можно приобрести за эти деньги.

Почему пересадка волос в Турции такая доступная?

Стоимость пересадки волос в одной из лучших клиник Турции в базовом тарифе стоит всего 160 тысяч рублей (2100 евро) "под ключ". Такая цена является страшным сном для клиник СНГ. Но почему так?

Дело в том, что турецкая клиника Cosmedica каждый день принимает пациентов из более 36 стран Мира. Такое большие количество пациентов позволяет нам держать конкурентоспособную цену, нанимать лучших специалистов, строить высокотехнологичные клиники с высококлассным сервисом.

В клиниках СНГ желающих сделать пересадку волос за 450 тысяч рублей и выше (от 6 000-10 000 евро) крайне мало. Руководство учреждений вынуждено ставить такие цены, потому что снизить цену не позволяет экономика.

В результате получается замкнутый круг. Клиентов мало - цены высокие. Цены высокие - мало клиентов.

Пациенты из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, изучив ситуацию, летят делать пересадку волос в Турцию, потому что качество пересадки намного выше, плюс даже с учетом авиабилетов получается экономия минимум 150-300 тысяч рублей (2000-4000 евро).

Сравнение цен на пересадку волос в Турции с местными клиниками

Как было сказано выше стоимость пересадки волос в Турции значительно ниже. Но давайте подробнее сравним цены и выясним сколько вы сможете сэкономить.

Клиники Москвы, Санкт-Петербурга.

Стоимость пересадки волос в Москве и Санкт-Петербурге приблизительно одинаковы и обойдется вам в районе 150-300 рублей за графт (1.8-3 евро за графт). Цена напрямую зависит от уровня клиники и от метода пересадки. Чем премиальней клиника, и чем более современная методика, тем выше цены.

Ниже расчет стоимости пересадки волос в Москве и Санкт-Петербурге в зависимости от необходимого количества графтов для пересадки.

Пересадка 4000 графтов стоит от 600 тысяч рублей за пересадку волос по технологии FUE.

Пересадка 4500 графтов стоит от 670 тысяч рублей за пересадку волос по технологии FUE.

Пересадка 5000 графтов стоит от 750 тысяч рублей за пересадку волос по технологии FUE.

Пересадка 5500 графтов стоит от 830 тысяч рублей за пересадку волос по технологии FUE.

Пересадка волос способом DHI или Micro Sapphire DHI в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга считается эксклюзивной. Стоимость такой процедуры обойдется на 150-250 тысяч рублей (2-3 тысячи евро) дороже.

Давайте посчитаем сколько вы сэкономите, сделав пересадку волос в Турции.

Стоимость пересадки волос в Турции в базовом тарифе за 4000 графтов стоит 160 тысяч рублей (2100 евро). Экономия даже с учетом авиабилетов составит минимум 300 тысяч рублей (4000 евро). Если делать пересадку волос в турецкой клинике по самой современной и эффективной технологии DHI Micro Sapphire (с использованием сапфировых малоинвазивных инструментов и ручки-имплантера) за 315 тысяч рублей (3790 евро), то вы сэкономите минимум 500 тысяч рублей (6 000 евро), так как пересадка волос по данной технологии в клиниках СНГ стоит невероятно дорого.

5 факторов, влияющих на стоимость пересадки волос в Турции

Стоимость операции напрямую зависит от пяти основных факторов: количество графтов (волосяных фолликулов для пересадки), технологии пересадки, доктора, клиники и того, что входит в пакет (трансфер, гостиница и т.д)

Ниже мы разберем каждый из этих факторов подробнее.

Как количество графтов влияет на стоимость?

Преимуществом пересадки волос в Турции является то, что стамбульские врачи не берут деньги за каждый графт, как в российских клиниках. В турецких клиниках действуют пакетные предложения и это однозначно более выгодно.

Давайте разберем на примере. Как правило, средняя пересадка волос включает 3500-5000 графтов. Если делать процедуру в российской клинике, то с пациента возьмут деньги за каждый графт (в среднем по 150-300 рублей за графт). За такое количество графтов стоимость пересадки волос получится от 500 тысяч рублей (от 4000 евро).

В турецкой клинике Cosmedica есть пакет на пересадку волос до 4000 графтов за 160 тысяч рублей (2100 евро), что получается на 340 тысяч рублей дешевле. И к тому же такой подход более удобен, оплачивается фиксированная сумма и стоимость не вырастет во время процедуры.

На какой результат можно рассчитывать?

Пересадка волос поможет:

- Убрать залысины на лбу.

- Восстановить прежнюю линию роста волос.

- Убрать залысины на макушке.

Насколько цена зависит от технологии трансплантации?

Стоимость пересадки волос в Турции также зависит и от технологии пересадки. Есть 2 бесшовных способа пересадки (которые не оставляют шрамы): FUE и более усовершенствованный способ DHI пересадки волос.

Пересадка волос способом FUE (экстракция фолликулярных единиц) обойдется дешевле - 160 тысяч рублей (2100 евро) за пакет "все включено" (с гостиницей, трансфером и всеми необходимыми медикаментами).

Пересадка волос способом DHI (имплантация с помощь ручки-имплантера) обойдется немного дороже - 250 тысяч рублей (2990 евро) за пакет "все включено", так как процедура требует больше времени и усилий, но дает гораздо лучший результат.

Также, клиника предлагает один из самых самых эффективных способов пересадки - с открытием каналов сапфировым лезвием. Такая процедура называется Micro Sapphire DHI пересадка волос и стоит 315 тысяч рублей (3790 евро) за пакет "все включено".

Насколько цена зависит от клиники?

Пересадка волос в клиниках Стамбула - цена.

Стоимость пересадки волос в Стамбуле зависит и от самой клиники. Рекомендуется обращаться в медицинские центры с опытом работы более 8-10 лет, которые успели хорошо зарекомендовать себя на рынке.

Обязательно проверяйте отзывы на независимых площадках. У клиники Cosmedica более 1000 отзывов в Google, которые можно легко проверить.

Стоимость пересадки волос в одной из лучших клиник Стамбула Cosmedica обойдется вам от 160 до 315 тысяч рублей (от 2100 до 3790 евро). Это золотая середина по соотношению цена / качество.

Пересадка волос в Стамбуле: цены по сравнению с Анталией практически не отличаются. Но в Стамбуле более современные, технологичные центры пересадки волос с самыми опытными докторами. Поэтому более разумно лететь в Стамбул.

Важно заметить, что многие порталы и журналы о медицинском туризме настоятельно не рекомендуют делать пересадку волос в сомнительных клиниках по "привлекательным" ценам. От предложений сделать пересадку волос за 60-120 тысяч рублей лучше отказаться.

Насколько цена зависит от доктора?

Опытный доктор всегда берет немного больше, нежели начинающий. Желательно делать пересадку волос у опытного доктора, который уже "набил руку", а не который будет учиться на вас.

Стоимость пересадки волос в Турции у одного из лучших докторов по пересадке волос Levent Acar вам обойдется в те же 160-315 тысяч рублей (2100 - 3790 евро). Доктор выполнил более 15 000 операций по пересадке волос в Турции и на сегодня является одним из лучших пластических хирургов в индустрии.

Доктор Levent Acar является новатором. Он изобретает, внедряет и развивает те методики пересадки, которые через несколько лет начинают применять в других клиниках.

Он первым начал использовать пересадку Micro Sapphire DHI (с применением сапфировых микроинструментов, а также ручки-имплантера).

Сколько стоит пересадка волос в Турции?

Пересадка волос в Турции для мужчин и женщин обойдется от 160 тысяч рублей за пакет "все включено". Турецкая клиника организовывает услугу "под ключ" и предоставляет полное годовое сопровождение до достижения полноценного результата.

В пакет "все включено" входит:

* консультация доктора Levent Acar

* прохождение осмотра и обследование

* трансплантация волос по выбранной методике

* проживание в 5* гостинице с питанием

* переводчик-гид в клинике

* встреча в аэропорту, трансфер из аэропорта, трансфер по Стамбулу

* медикаменты, местная анестезия

* набор шампуней и препаратов для стимуляции роста волос

* сопровождение 12 месяцев ответственным за вас сотрудником клиники

Что говорят об услуге пациенты?

Пересадка волос в Турции - отзывы.

Большинство пациентов отмечают пересадку волос в Турции как очень выгодную и качественную.

За небольшие деньги клиент получает высококлассную услугу и превосходный сервис.

Для получения бесплатной консультации доктора на русском языке и бесплатный расчет стоимости, переходите по ссылке пересадка волос в Турции и оставляйте заявку.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

На правах рекламы