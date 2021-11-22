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22.11.2021 14:24
Рубрика: Власть

Песков не исключил агрессивных помыслов Киева о применении силы в Донбассе

Текст: Кира Латухина
Идет информационная кампания по нагнетанию напряженности и попытки представить Россию как угрозу урегулированию в Донбассе, в этом участвуют американские СМИ. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом количество провокаций со стороны Киева растет, в нарушение Минских соглашений.

Комментируя сообщения в ряде западных и украинских СМИ о том, что Россия якобы готовит большую операцию против Украины, Песков сказал: "Идет целенаправленная информационная кампания. Для вбросов используется в качестве трубы Bloomberg, некоторые американские газеты активно в этом участвуют".

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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"Это нагнетание напряженности, опять же попытка представить РФ как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования", - продолжил пресс-секретарь президента. "И, конечно же, нельзя исключать, что это камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве. Имеется в виду в плане возможного желания решить проблемы юго-востока силовыми методами", - пояснил он.

"Киев и сам наращивает силы, и ему помогают наращивать силы, поставляют значительное количество вооружений, включая современные высокотехнологичные", - заметил Песков. "С большой тревогой, конечно, наблюдаем за этим всем, зная значительное влияние экстремистски настроенных политиков на Украине", - добавил он.

"Безусловно, количество провокаций значительно растет, причем с применением вооружения, которое поставляют страны НАТО, и все это идет в нарушение Минских договоренностей", - подчеркнул пресс-секретарь президента. Он заметил, что любые перемещения войск РФ внутри территории страны ни для кого не представляют угрозы и не должны вызывать обеспокоенность. На вопрос о том, увеличилась ли активность российских войск у границы с Украиной, Песков сказал, что фон обычный, проводятся учения - плановые, внеплановые, иные необходимые маневры.

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