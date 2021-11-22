Песков: Официально внесение прививок от коронавируса в нацкалендарь не обсуждается

Внесение вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок официально не обсуждается, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент обсуждал в ходе свободной беседы темы, связанные с вакцинацией, с эффективностью прививок и так далее", - сказал Песков, комментируя встречу Владимира Путина с замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Дениса Логунова, которая прошла накануне вечером. Логунов заявил, что ревакцинация при неблагоприятных эпидемиологических условиях рекомендована через полгода, а когда нет подъема пандемии - через год.

"В официальном плане эта тема сейчас не обсуждается. Но, вместе с тем, имеются определенные мнения специалистов на этот счет, которые ими озвучиваются", - пояснил пресс-секретарь главы государства.