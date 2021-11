Один из самых харизматичных музыкантов мира Стивен Ридли впервые выступит в Доме музыки, Дмитрий Маликов явит редкий для нашей эстрады феномен, группа "Биртман" представит новый альбом, а Симфонический оркестр "Русская филармония" сыграет "Золотые хиты рока".

Кто играет: Стивен Ридли

Что играет: Блюз, ритм-н-блюз, джаз.

Почему идти: В прошлом инвестиционный банкир, а ныне пианист и певец, Стивен Ридли - музыкант от Бога. Его жанр - это сплав ритм-н-блюза и джаза, но дело не в жанрах. Музыка для Стивена как духовная практика: на своих концертах он эмоционально проживает каждое слово и каждую ноту. Наблюдающая за этим священнодействием публика бывает обескуражена, заворожена, потрясена - что угодно, но только не равнодушна. Сотни критиков во всем мире пытаются постичь магию таланта Стивена Ридли, а миллионы зрителей, смотрящих его ролики на YouTube, просто восхищаются им. Первый сольный концерт артиста в московском Доме музыки добавит к их числу еще пару тысяч человек. Оказаться среди них - большая удача.

Где, когда, сколько: Московский Международный Дом музыки; 29 ноября; 2 000 - 12 500 руб.

Кто играет: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" (дирижер Роберто Молинелли), солисты Магнус Баклунд, Патрик Лундстрём, Дарья Зыкова.

Что играет: Программа Queen Best Hits.

Почему идти: Духоподъемная атмосфера, роскошное звучание симфонического оркестра, два рок-вокалиста и оперная дива совместными усилиями подарят новую жизнь Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Don't Stop Me Now, Show Must Go On и другим хитам Queen, а также песням из альбома Фредди Меркьюри и Монтсеррат Кабалье Barcelona. И, поверьте, совместное с публикой исполнение We Will Rock You потрясет Дом музыки почти как оригинальное.

Где, когда, сколько: Московский Международный Дом музыки; 23 ноября; 1 300 - 6 000 руб.

Кто играет: Группа "Рондо".

Что играет: Русский рок.

Почему идти: Группа "Рондо" у многих ассоциируется с доморощенным софт-глэмом. Это может привлечь разве что людей с хорошей памятью, не забывших китчевые хиты "Баксы доставай" или "Надувной корабль". Зато бардовские по сути песни Александра Иванова из альбома "Грешной души печаль" до сих пор остаются бестселлерами, а сам хриплоголосый предводитель "Рондо" - романтическим героем. Обе ипостаси "русского Стивена Тайлера" предстанут в самом лучшем виде на концерте в клубе "16 тонн".

Где, когда, сколько: Клуб "16 тонн"; 26 ноября; 3 500 - 6 000 руб.

Кто играет: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" (дирижер Ульф Ваденбрандт), солисты Магнус Баклунд, Симоне Романато.

Что играет: Программа "Золотые хиты рока".

Почему идти: Симфонический оркестр "Русская филармония" с успехом опровергает пушкинское "В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань". Щедро приправляя струнными и духовыми инструментами хиты Deep Purple, Queen, Scorpions, Rolling Stones и Led Zeppelin, маэстро Ульф Ваденбрандт и голосистые солисты наполнят Кремлевский дворец истинно рок-н-ролльным драйвом, даря ностальгирующей публике воспоминания о школьной дискотеке, мини-юбках и брюках-клеш.

Где, когда, сколько: Государственный Кремлевский дворец; 27 ноября; 2 500 - 10 000 руб.

Кто играет: Дмитрий Маликов.

Что играет: Фортепианное шоу PIANOMANIЯ.

Почему идти: С некоторых пор известный своими шлягерами певец Дмитрий Маликов несколько отошел от песенного жанра: его сольная программа PIANOMANIЯ сочетает популярную и классическую музыку. "Рояль - главный инструмент моей жизни. Я хочу, чтобы через струны рояля вы почувствовали тончайшие струны моей души, а удары его молоточков передавали биение моего сердца", - говорит Маликов. Строя мост между академической традицией и современностью, артист умудряется угодить тем, кто никогда не переступал порога Филармонии и тем, кто не представляет хорошую музыку вне ее стен. Редкий для нашей эстрады феномен, который, безусловно, заслуживает внимания

Где, когда, сколько: Московский Международный Дом музыки; 26 ноября; 1 500 - 7 000 руб.

Кто играет: Группа "Биртман".

Что играет: Ретро-рок.

Почему идти: Ироничная группа, начавшаяся с забавной мистификации, теперь умело сочетает кабацкую эстетику с современными ритмами, а нарочитую наивность КСП - с рок-н-ролльным духом хулиганства. И вся эта пышная музыкальная эклектика сдобрена остроумными текстами, полными неожиданных отсылок на всевозможные культурные и социальные явления наших дней. В общем, на концертах "Биртмана" не бывает скучно, а в этот раз вместе с известными хитами разбитной ВИА ещё и представит новый альбом.

Где, когда, сколько: Клуб "1930"; 25 ноября; 900 - 5 000 руб.

Кто играет: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" (дирижер Роберто Молинелли), солисты Белинда Дэвидс, Мари Карне.

Что играет: Музыкальные хиты Голливуда.

Почему идти: От "Серенады солнечной долины" и "Ла-Ла Лэнда" до "Титаника" и "Телохранителя" - саундтреки к этим блокбастерам давно живут самостоятельной жизнью. В обновленную программу оркестра "Русская Филармония" вошли главные "визитные карточки" Голливуда. Обладательница голоса с диапазоном в четыре октавы Белинда Дэвидс и одна из самых ярких певиц российской эстрады Мари Карне совершат вокальное путешествие по американскому кинематографу. А оркестровая мощь "Русской Филармонии" придаст этому путешествию яркие и позитивные вибрации.

Где, когда, сколько: Московский Международный Дом музыки; 28 ноября; 1 300 - 6 000 руб.