Появился русский трейлер черной комедии "Тихая ночь" с Кирой Найтли

На YouTube-канале Channel Paradise Group появился дублированный трейлер британской праздничной комедии с черным оттенком "Тихая ночь" (Silent Night) с Кирой Найтли ("Гордость и предубеждение", "Искупление", "Игра в имитацию"), Мэттью Гудом ("King's Man: Начало") и Кирби Хауэлл-Баптистом ("Кролик Джоджо"). Премьера в России запланирована на 2 декабря.

В ролике семейная пара с детьми звонит бабушке по видеосвязи (отмечая, что она "ещё жива"), встречает гостей (которые по дороге ограбили заправку), накрывает праздничный стол.

Взрослые нервничают, жестоко шутят про смерть и упоминают, что эту ночь человечество не переживет. Причина в том, что планета планирует убить всех людей некой черной бурей.

Режиссер и автор сценария Камилль Гриффин.