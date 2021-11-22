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Появился русский трейлер черной комедии "Тихая ночь" с Кирой Найтли

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    22.11.2021, 15:35
Текст:   Анастасия Николаева

На YouTube-канале Channel Paradise Group появился дублированный трейлер британской праздничной комедии с черным оттенком "Тихая ночь" (Silent Night) с Кирой Найтли ("Гордость и предубеждение", "Искупление", "Игра в имитацию"), Мэттью Гудом ("King's Man: Начало") и Кирби Хауэлл-Баптистом ("Кролик Джоджо"). Премьера в России запланирована на 2 декабря.

Фото: youtube.com/ Lionsgate Movies
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В ролике семейная пара с детьми звонит бабушке по видеосвязи (отмечая, что она "ещё жива"), встречает гостей (которые по дороге ограбили заправку), накрывает праздничный стол.

Взрослые нервничают, жестоко шутят про смерть и упоминают, что эту ночь человечество не переживет. Причина в том, что планета планирует убить всех людей некой черной бурей.

Режиссер и автор сценария Камилль Гриффин.

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