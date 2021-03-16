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Тайка Вайтити высмеял победу "Кролика Джоджо" на "Грэмми"

Новости
    16.03.2021, 10:46
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Тайка Вайтити не стал скрывать своего удивления в связи с тем, что саундтрек его "Кролика Джоджо" получил "Грэмми".

Фото: kinopoisk.ru
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"ЛОЛ, океййййй. Какого черта, они теперь просто раздают "Грэмми" кому попало. Спасибо Академии звукозаписи, это потрясающе! Пойду теперь напишу пьесу", - язвительно прокомментировал новозеландский режиссёр решение жюри в своём Instagram.

Саундтрек к "Кролику" написал американский композитор Майкл Джаккино, известный созданием музыки к таким анимационным хитам, как "Вверх", "Головоломка", "Зверополис", "Рататуй", "Тайна Коко" и многим другим. Также в фильме звучат немецкоязычные версии песен The Beatles и Дэвида Боуи, а также песни Тома Уэйтса, Роя Орбисона, Love, Эллы Фицджеральд и другие.

Напомним, "Кролик Джоджо" получил "Оскар" за лучший адаптированный сценарий.

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