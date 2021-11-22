Новости

Можно ли ездить по Москве без бумажного СТС 14:49
Врач назвала доступный продукт, который заменит рыбий жир 14:49
Ботфорты, экомех и оверсайз: Что носят осенью в разных регионах России 14:43
Испытания танка Т-14 "Армата" должны завершиться в 2022 году 14:42
Врач: Марине Хлебниковой понадобится пересадка кожи и пластика 14:37
Песков: Официально внесение прививок от коронавируса в нацкалендарь не обсуждается 14:27
Врачи пояснили, когда ПЦР-тест может не показать коронавирус 14:23
В Коми анализы на антитела сделают бесплатными 14:13
Мединский объявил конкурс молодых художников "Образ Петра" 14:12
Песков заявил о преждевременности оценки проекта о национальности преступников 14:12
Песков рассказал о самочувствии Путина после ревакцинации 14:10
Польша депортирует около 200 мигрантов 14:05
Глава Крыма уволил обвиняемую в получении взятки министра культуры 14:05
Индекс Мосбиржи впервые с лета упал ниже 3900 пунктов 14:03
Российские инспекторы проверят военные объекты в Латвии и Финляндии 13:59
Вирусолог рассказала, сколько стоит реабилитация пациентов после COVID 13:53
Захарова раскритиковала заявления о выгоде миграционного кризиса для РФ 13:45
Бочку вина во Франции продали за рекордные 800 тысяч евро 13:43
Назван доступный овощ, который поможет избежать гипертонии 13:25
На Байконуре идут генеральные испытания перед запуском модуля "Причал" 13:21
Константин Косачев: Антисемитизм в Европе растет 13:15
Захарова предложила СМИ Союзного государства осваивать интернет-платформы 13:11
Квартиры в Москве раскупают жители регионов 12:58
Воробьев: Волна коронавируса уходит из Подмосковья 12:57
Мишустин: Единовременную выплату пенсионных средств можно оформить удаленно 12:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
22.11.2021 14:05
Рубрика: В мире

Польша депортирует около 200 мигрантов

Текст: Юрий Когалов

Власти Польши намерены депортировать из страны порядка 200 мигрантов. Как заявила официальный представитель Пограничной стражи республики Анна Михальская, в течение этой недели они будут отправлены на родину.

Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС
Захарова: Ситуация на границе Польши и Беларуси - пример информационной войны

"На этой неделе мы планируем очередные возвращения иностранцев в страны их происхождения. Мы намерены депортировать около 200 лиц, в том числе 10 организаторов нелегальной миграции", - рассказала Михальская. По ее словам, в основном речь идет об иракцах.

В настоящее время идет согласование вывозных рейсов с принимающими сторонами. Как только формальности будут завершены, будет организован первый рейс. На нем в Ирак планируется отправить 80 человек.

Как отметила Михальская, в начала года польской погранохраной было зафиксировано 36 тысяч попыток нелегального пересечения границы, 2,5 тысячи человек были задержаны. Содержатся они в охраняемых центрах, сейчас в них находятся 1,8 тысячи человек.

В руки пограничников и полицейских также попадают организаторы нелегальных переходов границы. Накануне погранстража задержала двух граждан Сирии и одного гражданина Турции, а полиция отчитала о задержании нескольких граждан Украины и Таджикистана, которые пытались провезти несколько десятков беженцев.

Напомним, ситуация на польско-белорусской границе резко обострилась 8 ноября, когда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. В течение последних двух недель они ждут возможности попасть на территорию ЕС, многие желают попасть в Германию, которая обещал их принять.

В мире Европа Польша

Главное сегодня

Песков рассказал о самочувствии Путина после ревакцинации
Захарова: Ситуация на границе Польши и Беларуси - пример информационной войны
Мишустин: Единовременную выплату пенсионных средств можно оформить удаленно
Клишас: Проект об упоминании национальности преступников нужно обсудить
ФНС собирается отказаться от декларации 3-НДФЛ
Как Киев перечеркивает Минские соглашения
Где проходят границы суверенной Польши в Евросоюзе