Польша депортирует около 200 мигрантов

Власти Польши намерены депортировать из страны порядка 200 мигрантов. Как заявила официальный представитель Пограничной стражи республики Анна Михальская, в течение этой недели они будут отправлены на родину.

"На этой неделе мы планируем очередные возвращения иностранцев в страны их происхождения. Мы намерены депортировать около 200 лиц, в том числе 10 организаторов нелегальной миграции", - рассказала Михальская. По ее словам, в основном речь идет об иракцах.

В настоящее время идет согласование вывозных рейсов с принимающими сторонами. Как только формальности будут завершены, будет организован первый рейс. На нем в Ирак планируется отправить 80 человек.

Как отметила Михальская, в начала года польской погранохраной было зафиксировано 36 тысяч попыток нелегального пересечения границы, 2,5 тысячи человек были задержаны. Содержатся они в охраняемых центрах, сейчас в них находятся 1,8 тысячи человек.

В руки пограничников и полицейских также попадают организаторы нелегальных переходов границы. Накануне погранстража задержала двух граждан Сирии и одного гражданина Турции, а полиция отчитала о задержании нескольких граждан Украины и Таджикистана, которые пытались провезти несколько десятков беженцев.

Напомним, ситуация на польско-белорусской границе резко обострилась 8 ноября, когда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. В течение последних двух недель они ждут возможности попасть на территорию ЕС, многие желают попасть в Германию, которая обещал их принять.