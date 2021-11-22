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22.11.2021 16:27
Рубрика: Общество

Частое употребление сладких напитков ведет к развитию слабоумия

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В ближайшие 30 лет количество людей, страдающих деменцией, может существенно возрасти, считают ученые Медицинской школы при Бостонском университете, а одним из главных виновников этого они признали сладкие напитки.

Фото: iStock
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Как показало исследование с участием 4,2 тысячи человек, сахар способен губительно действовать на мозг, а напитки с его высоким содержанием приводят со временем к уменьшению префронтальной коры, которая буквально делает человека разумным, отвечая за способность к сложному поведению и мышлению.

В ходе эксперимента добровольцы периодически проходили тесты на память и когнитивные функции, а также рассказывали, сколько сладких напитков они выпивают. Как оказалось, один-два стакана в день старят мозг на 5,8 года, а если пить более двух стаканов - на 11 лет. Были отмечены видимые уменьшения объемов мозга у участников, которые регулярно пили сладкие напитки, а также у них заметно ухудшилась память. У тех, кто не употреблял таких напитков, значимых изменений не наблюдалось.

Профессор неврологии Медицинской школы Бостонского университета Судха Сесхадри в беседе с Daily Express отметила, что пока результаты исследования нельзя считать окончательными, однако они позволяют сделать обоснованные выводы об их вредном воздействии на головной мозг и рисках, связанных с развитием слабоумия.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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