Частое употребление сладких напитков ведет к развитию слабоумия

В ближайшие 30 лет количество людей, страдающих деменцией, может существенно возрасти, считают ученые Медицинской школы при Бостонском университете, а одним из главных виновников этого они признали сладкие напитки.

Как показало исследование с участием 4,2 тысячи человек, сахар способен губительно действовать на мозг, а напитки с его высоким содержанием приводят со временем к уменьшению префронтальной коры, которая буквально делает человека разумным, отвечая за способность к сложному поведению и мышлению.

В ходе эксперимента добровольцы периодически проходили тесты на память и когнитивные функции, а также рассказывали, сколько сладких напитков они выпивают. Как оказалось, один-два стакана в день старят мозг на 5,8 года, а если пить более двух стаканов - на 11 лет. Были отмечены видимые уменьшения объемов мозга у участников, которые регулярно пили сладкие напитки, а также у них заметно ухудшилась память. У тех, кто не употреблял таких напитков, значимых изменений не наблюдалось.

Профессор неврологии Медицинской школы Бостонского университета Судха Сесхадри в беседе с Daily Express отметила, что пока результаты исследования нельзя считать окончательными, однако они позволяют сделать обоснованные выводы об их вредном воздействии на головной мозг и рисках, связанных с развитием слабоумия.