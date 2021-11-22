Поставили на поток: Почему за границей растет популярность российских фильмов

Отечественные кинокартины начали выходить в топы просмотров на крупнейших стримингах по всему миру, а в некоторых странах даже удерживать первые места. Киноэксперт, основатель и главный редактор журнала "КиноРепортер" Мария Лемешева считает, что успешному экспорту способствовали не только коронавирусные ограничения, приковавшие к экранам миллионы людей, но и заметная переориентация российских студий на производство "интернационального" продукта.

За последние годы крупнейшие международные онлайн-кинотеатры Netflix, HBO Max и Amazon Prime приобрели права на показ десятков полнометражных российских фильмов и сериалов. В списке покупателей также находятся сервис Hulu, принадлежащий Walt Disney Company, Apple TV+, Google Play и более мелкие локальные платформы.

Интерес к нашей кинопродукции растет с каждым годом: если в 2018 году крупнейшие стриминговые платформы купили всего четыре релиза, а в 2019 - десять, то за 2020‒2021 годы - уже более полусотни.

Абсолютный лидер в этой статистике - Netflix. Там представлено 76 наших фильмов и сериалов, и их количество продолжает расти по восходящей. Стриминг даже начал производство собственных российских релизов. Первым таким проектом стала "Анна К" - современная адаптация "Анны Карениной" со Светланой Ходченковой в заглавной роли.

Съемки близятся к завершению, а стриминг уже объявил о запуске работы над новым сериалом. Им станет пока безымянная психологическая драма с Александром Петровым в роли знаменитости, пережившей трагические события.

"Эпидемия"

Сериал Павла Костомарова и Дмитрия Тюнина стал, пожалуй, первым российским продуктом, достигшим заметной популярности на международном уровне. В декабре 2020 года научно-фантастическая зомби-драма сенсационно заняла в рейтинге просмотров Netflix третье место. Немало повлиял на это хвалебный отзыв в Twitter "короля ужасов" Стивена Кинга.

Литературной основой "Эпидемии" послужил дебютный роман Яны Вагнер "Вонгозеро". Переведенный на 11 языков бестселлер пытались экранизировать и раньше, но создатели сериала предложили наиболее интересный зрителю способ перевоплощения романа - сначала в формате полного метра, а потом и сериальной версии из восьми эпизодов.

Успех сказался и на финансовых расчетах. Производство одной серии стоило около 30 млн рублей, то есть примерно 240 млн рублей, или 3,3 млн долларов за весь сезон. При этом сумма сделки по продаже прав составила примерно 1,5 млн долларов, что позволило производителям покрыть почти половину затрат.

"Майор Гром: Чумной доктор"

Полнометражная экранизация популярного комикса о приключениях питерского майора полиции стартовала во внутреннем кинопрокате неважно: собрала всего 328,9 млн рублей при бюджете 650 млн. Но это не помешало фильму стать самым успешным отечественным продуктом в иностранном видеостриминге.

Через сутки после появления в Netflix релиз возглавил мировой рейтинг - рекорд для проектов из нашей страны. "Чумной доктор" попал в топ-10 в 65 странах, а в Италии, Бельгии, Испании, Швейцарии, Чехии, Словакии, Люксембурге, Венгрии, Бразилии, Доминиканской Республике, Кувейте, Омане, Катаре и на Кипре удерживал первое место на протяжении нескольких месяцев.

Создатели не раскрывают финансовых условий сделки, но, по словам режиссера фильма Олега Трофима, они тоже стали рекордными в сравнении с другими российскими проектами, проданными на Netflix.

"Чернобыль"

Как и "Майор Гром", фильм-катастрофа Данилы Козловского показал в кинопрокате отрицательный результат: касса 389,97 млн рублей при бюджете 689 млн рублей была явно не тем, на что рассчитывали продюсеры. Но на Netflix картина под названием "Chernobyl 1986" в первый же день заняла второе место по популярности во всем мире.

В отличие от нашумевшего британского сериала HBO, где катастрофа в Чернобыле подана сквозь призму отношений власти и человека, российский фильм - это прежде всего личная драма главных персонажей, которые вынуждены бороться с последствиями аварии и, рискуя жизнью, предотвращают новый взрыв на АЭС, способный накрыть пол-Европы.

Продюсером картины стал Александр Роднянский, заключивший летом договор с Apple TV+, согласно которому все новые проекты своей компании AR Content он в первую очередь должен предлагать сервисам IT-гиганта.

"Брат"

Российский кинохит Алексея Балабанова 1997 года достиг шестого места в мировом рейтинге популярности Netflix в первые же дни после выхода на платформе. Причину такого бурного старта довольно точно сформулировали немецкие кинокритики из Lexikon des Internationalen Films: по их словам, криминальная драма про 1990-е, изящно снятая в Петербурге, для иностранного зрителя - практически вестерн.

Разумеется, успех "Брата" сложно назвать сенсацией, поскольку он получил международное признание гораздо раньше - в год премьеры, когда был показан в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. И несмотря на то, что некоторые фразы героев Сергея Бодрова и Виктора Сухорукова не находили адекватных синонимов в английском языке, заполненный зал на тысячу мест с появлением финальных титров на добрые четверть часа утонул в овациях.

Стоит отметить, что "Брату" и его продолжению "Брат 2" сопутствовал еще один своеобразный рекорд - они стали самыми старыми российскими фильмами, которые купил Netflix. Сумма сделки с компанией СТВ осталась тайной.

"Серебряные коньки"

Действие одноименного романа американской писательницы Мэри Мэйпс Додж, опубликованного в 1865 году и до этого экранизировавшегося четыре раза, происходит в Нидерландах. В российской адаптации сюжет перенесен в зимний Петербург конца XIX века, и создатели фильма называют его "Титаником" на коньках", поскольку он рассказывает драматическую историю любви людей из разных сословий, преодолевающую преграды и приправленную экшеном.

Картина режиссера-дебютанта Михаила Локшина пришлась по вкусу иностранным зрителям: после пяти дней показа на платформе Netflix она поднялась на пятое место в общемировом рейтинге.

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Отечественные проекты, безусловно, привлекают иностранных зрителей и дистрибьютеров не только тематическим и жанровым разнообразием, а также актерским и режиссерским мастерством, но и грамотным маркетинговым продвижением, яркой подачей. Всегда предлагаются неожиданный поворот, смелая рекламная трактовка - словом, нечто, чего даже искушенная публика не ожидала и не видела раньше.

Анализ крупных проектов, снятых в России за последние несколько лет, показывает, что практически все они обладают большим экспортным потенциалом. В какой-то мере обернулся выгодой и вынужденный простой западных производителей из-за куда более жестких по сравнению с Россией пандемийных ограничений. Но, как бы то ни было, об устойчивом спросе на российский контент за границей сегодня можно смело говорить как о тренде. И это лучший показатель высокого уровня развития нашей киноиндустрии.

Дистрибуция через цифровые сервисы стала одним из наиболее эффективных способов продвижения и монетизации кино- и видеопродукции. Продажа прав международным стриминговым платформам задает новые координаты для развития российской киноиндустрии на ближайшие годы. И самое главное - российское кино и новые сериалы уверенно возвращают себе достойное место в ряду лидеров как неотъемлемая часть мировой культуры.