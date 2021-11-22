Правительство снизило ставку НДС на пресноводную живую форель

С 1 января 2022 года снижается налог на добавленную стоимость для пресноводной живой форели - с 20 до 10 процентов. Постановлением правительства в соответствующий перечень продовольственных товаров включены ручьевая, озерная и радужная форели. В кабинете министров рассчитывают, что это решение поддержит форелевые хозяйства и поможет создать дополнительные условия для их развития.

В правительстве также подчеркивают, что для морской форели и пресноводной в свежем или охлажденном виде льготные налоги применяются с 2004 года.