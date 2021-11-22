Предприятия обяжут ликвидировать ущерб природе

Собственники промышленных предприятий будут обязаны ликвидировать последствия негативного воздействия на окружающую среду. Правительственный законопроект на эту тему поддержал комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Не менее чем за пять лет до конца срока эксплуатации того или иного объекта, на предприятии должен быть разработан план мероприятий по ликвидации загрязнения. Необходимо будет получить положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Закон в случае принятия будет вступать в силу постепенно. Так, сначала под регулирование попадут опасные производственные объекты и объекты размещения отходов.

Порядок разработки плана природоохранных мероприятий и его согласования будет устанавливаться кабмином.