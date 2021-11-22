Претенденту на должность в Минфине США припомнили комсомольское прошлое

Утверждение кандидата на должность главы Управления финансового контроля в минфине США превратилось в гротескное шоу. К Сауле Омаровой, которую выдвинул президент США Джо Байден, и до этого возникали вопросы. Но на состоявшихся в банковском комитете Сената слушаниях они с подачи конгрессменов-республиканцев приняли странные формы.

Уточним, что речь об одной из ключевых должностей для регулирования банковской сферы в США. Само выдвижение 55-летней Омаровой на этот пост в какой-то степени примечательно, поскольку она - уроженка Казахской ССР. Окончив философский факультет МГУ, она в 1991 году по студенческому обмену перебралась в США, где получила докторскую степень и сделала успешную карьеру, заработав авторитет эксперта по банковскому праву. Успела поработать и в государственном, и в частном секторе, а ныне - профессор престижного Корнеллского университета.

В американских администрациях чиновники с корнями из Российской империи или СССР - не редкость, хотя чаще речь все же о детях и внуках тех, кто в свое время перебрался через океан. Омарова же иммигрант в первом поколении. Для Байдена ее происхождение - скорее плюс в смысле курса на половую и расовую инклюзивность в кадровых назначениях. В случае утверждения Омарова бы стала первой женщиной и первым человеком с азиатскими корнями на этой должности за более чем полуторавековую историю управления. Она, кстати, охотно разыгрывает эту карту, заявляя, что претензии к ней связаны с дискриминацией.

Но именно вокруг ее происхождения и разыгрался самый резонансный эпизод слушаний. "Даже не знаю, как вас называть: профессор или товарищ", - такое вступление от сенатора-республиканца Джона Кеннеди сразу давало понять, что от своих корней ей просто так уйти не дадут. Может показаться, что это не совсем по-американски - придираться к происхождению, ведь США всегда гордились статусом страны иммигрантов. Но в какой-то степени такие вопросы на слушаниях - часть шоу, в процессе которого претендент должен публично подтвердить свою лояльность Америке.

Омарова от шаблонов по прохождению этой нехитрой проверки отклоняться не стала. Она аргументировала, что "место рождения себе выбирать не могла", и рассказала, как ее семья пострадала от сталинской ссылки. Но сенатор тоже отступать не собирался и стал спрашивать про комсомольское прошлое. Омарова несколько раз отвечала, что не понимает, о чем речь. А когда Кеннеди, явно планировавший этот выпад, заявил, что речь о ее членстве в ВЛКСМ, и по бумажке зачитал название этой организации, Омарова не с ходу нашлась, что ответить. Она подчеркнула, что "гордится быть американкой" и ни в коей мере не разделяет марксистских и коммунистических взглядов. А то, что состояла в ВЛКСМ и писала кандидатскую о марксизме, - это, мол, все в СССР так делали. При этом ранее она рассказывала, что глубоко в душе мыслила совсем иначе, читала запрещенную литературу и слушала американскую музыку (Pink Floyd).

Сауле Омарова объясняла членство в ВЛКСМ тем, что все так делали, но сенаторов это не убедило

Кеннеди тем не менее гнул свою линию дальше и стал интересоваться, выходила ли она официально из ВЛКСМ и есть ли тому письменное подтверждение. Тут глава комитета демократ Шеррод Браун отобрал у него слово, но другие республиканцы вновь и вновь возвращались к этой теме.

Проблема, конечно, не в членстве в ВЛКСМ, но сенаторы-республиканцы, все до одного настроенные против Омаровой, увязывают ее взгляды с советским происхождением. Ее называют коммунисткой, стремящейся к национализации банковской системы. В частности, ее критики указывают, что в научных работах она высказывалась за снижение роли банков и увеличение роли Федеральной резервной системы (ФРС, в США это аналог центрального банка). Например, симпатизировала идее того, чтобы ФРС напрямую выдавала кредиты американцам в обход банков. Понятно, что последние смотрят на ее кандидатуру скептически. Заголовок статьи о ней в газете деловых кругов Wall Street Journal говорит сам за себя: "Банковский регулятор, который ненавидит банки". Припоминали ей и то, что она не стеснялась критиковать новую родину, например, за дискриминацию женщин в вопросах оплаты труда.

Теперь же и несколько демократов-центристов выразили свои сомнения. Им не нравится, что Омарова выступала против закона, упрощавшего регулирование региональных банков. Кроме того, неоднозначную реакцию вызвали сделанные ею ранее заявления в том смысле, что небольшие нефтегазовые компании можно и обанкротить ради борьбы с изменениями климата.

Американская пресса, смакуя слушания, замечает, что теперь шансы Омаровой занять должность выглядят не столь оптимистично. Ведь голоса в верхней палате разделены между демократами и республиканцами ровно пополам. Поэтому даже одного отказника от правящей Демократической партии будет достаточно, чтобы похоронить ее назначение.