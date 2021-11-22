Пройдите КиберДиктант - поставьте защиту от кибермошенников

КиберДиктант - Всероссийский проект Фонда "Развития правовой культуры и правосознания", направленный на тестирование грамотности населения в интернете и в повседневной жизни. Диктант призван помочь гражданам определить слабые стороны и пробелы в знании законодательства и выявлять факты мошенничества и незаконные действия.

В современном мире жертвами интернет-мошенников становятся тысячи граждан. Официальная статистика неумолимо растет, раскрываемость данных преступлений низкая, а количество людей, которые предпочитают умалчивать о таких ситуациях в правоохранительных органах настолько велико, что реальную картину даже сложно себе представить. Ежедневно в интернете публикуются сотни различных статей, примеров из жизни о том, как того или иного гражданина обманули. Пандемия усугубила ситуацию. В период локдауна резко возросло число зарегистрированных случаев телефонного и интернет-мошенничества, прирост по статистическим данным Генеральной прокуратуры РФ составляет свыше 70% по сравнению с аналогичным период прошлого года.

Основатель Фонда Сергей Бекренев считает, что в XXI веке люди должны стремиться к абсолютной минимизации рисков, связанных с интернет-мошенничеством. Единственный действенный способ, который он видит - повышать правовую грамотность населения, а также обучать правилам безопасности в интернете.

30 ноября на сайте https://cyber-dictation.ru/ каждый гражданин России сможет проверить уровень своих правовых знаний, пройдя КиберДиктант. Пройдите тест, узнайте, насколько вы бдительны и защищены от атак кибермошенников!