Прокуратура Нью-Йорка приступила к оценке собственности "Организации Трампа"

Прокуратура Нью-Йорка приступила к оценке собственности Trump Organization ("Организация Трампа") на предмет подлинности данных, которые компания представила в различные инстанции для ряда объектов. В понедельник газета Washington Post сообщила со ссылкой на открытые данные и людей, знакомых с этим вопросом, что генеральная прокуратура Нью-Йорка и окружной прокурор Манхеттена изучают оценки, предоставленные Trump Organization для различных объектов недвижимости по всей стране, обнаружив, что они различаются в зависимости от того, кто запрашивал информацию.

В 2012 году Trump Organization заявила, что ее офисное здание, расположенное на Уолл-стрит, 40 на Манхеттене стоит 527 миллионов долларов, что сделало его одним из самых ценных объектов недвижимости в Нью-Йорке. Однако несколько месяцев спустя компания сообщила налоговым органам, что "здание стоит 16,7 миллиона долларов". В прокуратуре Нью-Йорка намерены выяснить, нарушила ли компания закон, заявив налоговым инспекторам, что ее собственность стоит меньше, чем она оценивается на самом деле, или она специально заявила о более высокой оценке, чтобы получить налоговые льготы или произвести впечатление на кредиторов. Также прокуратура изучает стоимость гольф-клуба Трампа в Калифорнии, отметив, что недвижимость была оценена в 900 тысяч долларов в одном месте и в 25 миллионов долларов в другом. Наконец, собственность в пригороде Нью-Йорка, стоимость которой составляет от 56 до 291 миллиона долларов, также подвергается тщательной проверке. Прокуратура изучает судебные документы, электронные письма, различные документы и финансовые данные. Кроме того, следователи попросили чиновников мэрии Лос-Анджелеса предоставить отчеты о составе слоев горных пород, расположенных под полем для гольфа Трампа, стоимость которого изменилась из-за оползней в этом месте.

Сообщается, что все оценки были предоставлены за пять лет до победы Трампа в Белом доме в 2016 году. Окружной прокурор Манхэттена от комментариев отказался. "Это сплошная политическая охота на ведьм. Нью-Йорк наводнен насилием, детей расстреливают на Таймс-сквер, бездомность зашкаливает, но единственная цель Нью-Йоркского окружного прокурора и прокурора Манхеттена - "поймать" Трампа, - сказал изданию The Hill представитель Trump Organization. - Это отвратительно и является пародией на нашу правовую систему".

Представители штата Нью-Йорк сообщили об этом новом громком деле в отношении компаний, принадлежавших Трампу, через несколько месяцев после того, как прокуратура выдвинула различные обвинения в мошенничестве и заговоре против Trump Organization и ее тогдашнего финансового директора Аллена Вайссельберга. Его обвиняют в создании мошеннической схемы выплат компенсаций и нарушении налогового законодательства. Вайссельберг, который ушел из компании, не признал себя виновным по всем 15 предъявленным ему обвинениям, включая налоговое мошенничество, сговор, кражу в крупных размерах и фальсификацию деловой документации. И он, и организация отрицают какие-либо нарушения законности.

Подделка деловых документов, подача фальшивых документов в государственные инстанции или ложные заявления о содержании документов, данные под присягой, в Нью-Йорке является уголовным преступлением.

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