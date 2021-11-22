Пушкинские учителя Узбекистана приняли участие в "Миссии добра"

Учителя 44 школ Зангиотинского района поделились специфическими приемами преподавания русского как иностранного. В ответ российские волонтеры на специальном семинаре "Логоэпистема - ключ к русской культуре" рассказали о передовых методиках обучения языку Пушкина. Педагоги Джизакского района, которых на встрече было более 80, разбирали вместе с российскими коллегами проблемы языкового барьера и межпредметные связи при изучении русского в школах вместе с другими языками.

В семинаре также приняли участие педагоги всех школ Балыкчинского района Андижанской области. С отдельным докладом выступила автор новых учебников и победитель Пушкинского конкурса Нилюфар Муллаахунова, рассказав о необходимости культуроведческого подхода в преподавании русского как иностранного.

К слову, победители Пушкинского конкурса - самые активные участники подобных конференций. Одна из них - "Виноградовские чтения" - главный форум русистов Узбекистана.