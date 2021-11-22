Путин заявил о нарушении Польшей международных обязательств

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Италии. Лидеры обсудили ситуацию на границах Беларуси со странами Евросоюза, обострение ситуации в Донбассе и поставки российского газа в Европу.

Владимир Путин привлек внимание к систематическим нарушениям Польшей международных обязательств по защите прав беженцев, фактам жестокого обращения польских пограничников с мигрантами, сообщили в пресс-службе Кремле.

Оба лидера отметили целесообразность налаживания на практике взаимодействия ЕС с Минском для скорейшего урегулирования кризиса в соответствии с нормами гуманитарного права. Об этом шла речь в ходе недавних телефонных контактов президента Беларуси Александра Лукашенко и и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Владимир Путин и Марио Драги обменялись мнениями по внутриукраинскому конфликту. Российский лидер заметил, что Киев по-прежнему упорно отказывается от выполнения Минских соглашений и договоренностей в нормандском формате. "Особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в Донбассе, в том числе применение запрещенных минским "Комплексом мер" вооружений", - уточнили в пресс-службе Кремля.

Драги затронул вопросы сотрудничества в энергетической сфере, и Путин подтвердил готовность России на долгосрочной основе обеспечивать бесперебойные поставки газа в Европу, в том числе с использованием возможностей трубопровода "Северный поток-2".

Лидеры также положительно оценили российско-итальянские отношения.