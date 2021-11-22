Путин заявил об отказе Киева от выполнения Минских и нормандских соглашений

Украина продолжает уклоняться от выполнения Минских соглашений и договоренностей в нормандском формате и намеренно обостряет ситуацию на Донбассе. Об этом заявил президент России в телефонном разговоре с премьер-министром Италии.

Одной из тем разговора Владимира Путина и Марио Драги стал внутриукраинский конфликт. Российский лидер заметил, что Киев по-прежнему упорно отказывается от выполнения Минских соглашений и договоренностей в нормандском формате.

"Особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в Донбассе, в том числе применение запрещенных минским "Комплексом мер" вооружений", - отметили в пресс-службе Кремля.