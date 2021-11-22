Путину рассказали о росте налоговых поступлений на 7 трлн рублей

Налоговые поступления по итогам года составят 28 трлн рублей, на 7 трлн рублей больше по сравнению с прошлым годом. О том, как идет работа в этом плане, президент поговорил с главой ФНС Даниилом Егоровым на встрече в Кремле.

"Как работа идет, как план выполняется? Важнейший вопрос", - заметил Владимир Путин. "У нас вместе с ростом экономики очень неплохо показывают себя поступления по налогам", - ответил собеседник. Учитывая, что ФНС - администратор 80 процентов всех поступлений всех бюджетов, включая внебюджетные фонды, конечно, главное, чтобы стабильно и качественно работала вся система, сказал он.

"Уже по итогам 10 месяцев у нас поступления 23 трлн рублей, плюс 37 процентов к прошлому году. Учитывая, что прошлый год аномальный, даже если сравнивать с 2019 годом, то у нас поступления плюс 23 процента, и мы все равно наблюдаем существенный рост", - сообщил докладчик. "Если говорить о том, как мы видим завершение года, то поступления, по нашим данным, составят 28 трлн рублей, что плюс 7 трлн рублей", - заключил он.