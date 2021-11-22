Радзиховский о мигрантском кризисе: амбиции Беларуси и ЕС столкнулись "на таран"

На прошедшей неделе самым заметным политическим событием оставался "мигрантский кризис". В Беларуси скопилось ок. 7 тысяч мигрантов из Ирака, Сирии, Афганистана: курды, арабы, афганцы. Часть из них несколько раз пытались силой прорваться через польскую границу и позировали перед ТВ, показывая "гуманным еврозрителям" свое бедственное положение - дети, женщины и т.д. Кстати, если бы прорвались, то дальше-то что: "партизанскими тропами" тайно (пешком?) "идти на Берлин"? Что эти мигранты без прав, без транспорта и т.д. собирались делать в Польше?

Можно ли ситуацию считать гуманитарным кризисом? В ЕС десятки миллионов мигрантов, в том числе по официальным данным (наверняка неполным) ок. 557 000 нелегальных. Если бы их число выросло на 3-5-7 тысяч - это кризис и трагедия для Евросоюза? Почему?

В 2015-м от 1 000 000 до 1 800 000 мигрантов из Сирии, Ирака, других мест попали (в этой статье не место обсуждать как именно) в ЕС. При этом в Средиземном море при попытках переправиться погибли 2600 чел. - вполне сопоставимо с общим числом мигрантов в Беларуси, из которых пока что не погиб ни один.

Вот на таком - реальном! - фоне сегодняшние события выглядят как пиар-драма, но не как "гуманитарная катастрофа".

Что же все-таки происходило? Почему Беларусь так отчаянно боролась за права мигрантов, точнее, за одно-единственное их право - проникнуть в ЕС? Почему проблемы людей, абсолютно чужих для Беларуси, не имеющих к ней вообще никакого юридического и фактического отношения, приехавших за тысячи километров, стали ключевыми для белорусской политики?

Мигранты оказались лишь средством. Причины конфликта совсем другие

Почему Польша так отчаянно боролась, чтобы не пропустить несколько тысяч людей, которые в любом случае не останутся в Польше, а "сквозь нее" намерены уйти в Германию? Кстати, несколько городов в Германии сперва заявили, что готовы принять мигрантов (правда, не уточняя - сколько именно и на каких условиях), так что ж поляки больше волнуются об интересах немцев, чем сами немцы? Но в дело вовлечены не только поляки, но и Англия, все структуры ЕС, США...

Эти два "почему", очевидно, жестко сцеплены в игру с нулевой суммой.

Политические амбиции Беларуси и ЕС "на таран" столкнулись друг с другом в решении символического, но вполне наглядного вопроса "Кто кого?!". Собственно, мигранты оказались лишь средством. Причины конфликта совсем другие.

После выборов президента Беларуси в 2020-м политические отношения ЕС с этой страной разорваны. Государства ЕС и Союз в целом не признали итоги выборов, не считают Лукашенко законным президентом, так сказать "забанили" его, а на Беларусь наложили различные санкции. Конечно, противостоять ЕС для Беларуси, мягко говоря, сложно. Объем ВВП ЕС - ок. 20 трлн долл., Беларуси - 190 млрд. Объем торговли Беларуси с ЕС в 2020-м - ок. 20% всего объема внешней торговли республики. А вот во внешней торговли ЕС доля Беларуси - 0,1%. При таком соотношении сил для Беларуси "борьба с ЕС" на экономическом поле просто невозможна, а о "военном противостоянии" можно много говорить, но в реальности его нет и быть не может в центре Европы. Но безответно терпеть санкции и демонстративное игнорирование никак не в характере белорусского президента. Он привык быть активным субъектом политики, а никак не безропотным объектом чужого экономического и политического давления.

Лукашенко вполне мог рассчитывать на противостояние внутри ЕС

Перед Лукашенко, очевидно, стояли несколько задач. Самая психологически понятная - "дать отпор", дать ответ. Естественно, асимметричный ответ, но ощутимый для ЕС, который вернул бы Лукашенко в Большую игру не в качестве "мяча, по которому бьют", а как Игрока, который бьет. Выйти из информационной тени. Опять вести переговоры на высшем уровне. И добиться этого, не сделав ни малейших уступок ЕС во внутренней политике Беларуси. Для всего этого нужно найти "болезненную точку" ЕС и нажать на нее со всем своим лично-политическим драйвом.

Сейчас Лукашенко смог "разбаниться". Ему звонила Меркель, состоялись первые с 2020 г. переговоры президента Беларуси с одним из главных лидеров ЕС. Так что "окно в Европу" он для себя прорубил - хотя бы "ситуативно". Но это только малая психологически-пиаровская часть задачи. Куда важнее конкретные решения: отмена санкций, признание его легитимным президентом.

Как заявила министр иностранных дел Эстонии, в разговоре с Меркель Лукашенко якобы поставил немецкому канцлеру именно эти условия для решения "кризиса мигрантов". Эстонский министр поспешила добавить, что ЕС ни в коем случае не должен на это соглашаться, прямо наоборот - именно "за создание кризиса мигрантов" необходимо добавить новые санкции против Беларуси.

Это позиция стран Балтии и Польши. Вне ЕС их поддерживают США и Англия. Но что решит Германия? Что Макрон? Лукашенко вполне мог рассчитывать на противостояние внутри ЕС.

Однако пока что ЕС единодушен. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Боррель заявил, что ни один мигрант из Беларуси в Евросоюз допущен не будет. То же подтвердил министр внутренних дел Германии. Часть мигрантов уже летит из Минска назад в Ирак. Беларусь сообщила Польше, что больше мигрантов на пограничном переходе нет.

Подождем с "окончательными итогами". К тому же в пиар-битвах "победителями" себя часто объявляют все стороны. Но один несомненный бенефициар ясен: польское правительство, проявив жесткость, завоевало немало очков внутри страны (где их рейтинг падал) и в ЕС, где у них было много конфликтов с Брюсселем.