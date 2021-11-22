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22.11.2021 22:52
Рубрика: Культура

Чем запомнится москвичам лужковская архитектура

Текст: Дмитрий Чижов
Российская газета - Столичный выпуск № 265(8616)
Гигантские колонны, треугольные окна, массивные металлоконструкции, обилие башенок... Архитектуру Москвы конца девяностых - начала нулевых, называемую в народе "лужковским ампиром", трудно не узнать среди современной городской застройки. Отдельные здания и целые комплексы, хаотично выросшие в ту пору в разных частях российской столицы, до сих пор вызывают множество споров.
Знаменитый дом-яйцо на улице Машкова считается символом своей эпохи. Фото: Александр Корольков Знаменитый дом-яйцо на улице Машкова считается символом своей эпохи. Фото: Александр Корольков
Знаменитый дом-яйцо на улице Машкова считается символом своей эпохи. Фото: Александр Корольков

Неоднозначную репутацию имеет и Измайловский Кремль, не так давно мелькнувший в столичных новостях в связи с демонтажем деревянной мельницы на территории вернисажа. Один из долгостроев своей эпохи, он в свое время возник на месте стихийного рынка. Рынок, кстати, и сегодня никуда не делся, напротив, он еще более разросся, окружив со всех сторон белые стены многочисленными деревянными навесами. Броский комплекс "под старину" сейчас больше напоминает пряничный домик, точнее, целую деревню, что усиливает ощущение его оторванности от целого города. Тем не менее сейчас это "самое русское место в Москве", как позиционирует себя на собственном официальном сайте Измайловский Кремль, вновь оказалось в центре внимания широкой общественности.

Фото: Алексей Вакуленко/РГ
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Новость о сносе мельницы якобы XVIII века, опубликованная в телеграм-канале "Изнанка Измайлово", послужила поводом для публичного обсуждения ценности всего комплекса построек. Встал вопрос: стоит ли освободить эту территорию под застройку района высотными жилыми комплексами? В равной мере касается это и судьбы и других зданий начала двадцать первого века: что лучше - не трогать их пока или освободить дорогую московскую землю под нужды города, которых у него немало?

Немало таких спорных "жемчужин" и в самом центре столицы. Взять хотя бы торговый центр"Наутилус" на Лубянке, театр Et Cetera на Чистых прудах... Вспомним и памятник Петру I на Москве-реке, неточно восстановленные Воскресенские ворота. Торговые центры и офисы, изобилующие бутафорскими башенками, несимметрично расположенными колоннами и прочими странными деталями. Сам Юрий Михайлович Лужков в свою бытность мэром Москвы относил такие новостройки к "неопределенности стилей". Особенности, которая, по его мнению, была традицией для Москвы - мол, ее архитектура во все времена была эклектичной.

Торговый центр "Наутилус" - один из самых спорных новостроев в исторической части города. Фото: Александр Корольков

В столичной застройке действительно немало зданий, появившихся в самые разные времена, что не мешает одним из них вполне гармонично сосуществовать, а другим спорить друг с другом. Но главное, до начала двухтысячных эклектичность никогда не была самоцелью, она просто возникала в результате соединения разных архитектурных стилей в одной городской среде. Но и у засилья башенок есть свое объяснение. Слишком долго советские архитекторы вынуждены были мыслить масштабами "хрущоб", где любая деталь, выходившая за пределы домов, похожих друг на друга, как братья-близнецы, считалась архитектурным излишеством. И вдруг появилась возможность строить иначе! Но для того чтобы у этого "иначе" выработался и вкус, и стиль, и архитекторам, и девелоперам, и просто людям, которые заказывают эту "музыку в камне", как еще называют архитектуру, потребовалось время.

До начала двухтысячных эклектичность никогда не была самоцелью, она просто возникала в результате соединения разных архитектурных стилей в одной городской среде

Надолго ли останутся с нами лужковские постройки? Трудно сказать. "Полагаю, что ненадолго, - считает Елизавета Лихачева, директор Музея архитектуры имени А.В. Щусева. - Качество строительства большинства этих зданий не просто оставляет желать лучшего, оно просто отвратительное. Скорее всего, долго не простоят. Лет через 50 лет их не останется. Или останутся единицы".

Справедливости ради замечу, что есть среди "лужковскойэпохи" и очень необычные здания, которые могут войти в достойное наследие Москвы 90-х. Взять хотя бы, например, знаменитый дом-яйцо на улице Машкова архитектора Сергея Ткаченко. Дом "Парус" - одну из доминант Ходынского поля, прозванный москвичами "домом-китом". Первые небоскребы "Москвы-Сити"... Случится ли это? Надо подождать. Известно, что ценители не всегда справедливы к своим современникам. Вспомним хотя бы, какой жесткой критике подвергалась стеклянная пирамида во дворе Наполеона, которая стала главным входом в Лувр. А в наши дни разве можно представить Париж без этой достопримечательности? Словом, не случайно по нормам ЮНЕСКО любое здание признается памятником архитектурного наследия не раньше чем через сорок лет после его постройки.

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