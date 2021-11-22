Квартиры в Москве раскупают жители регионов

Спрос на жилье в Москве у жителей российских регионов за последний год вырос на четверть. Об этом "РГ" рассказал руководитель агентства недвижимости "kobaladze_realty" Ярослав Кобаладзе.

По данным эксперта, больше всего жителей регионов интересует именно вторичный рынок, доля спроса на него достигает почти 67 процентов. Наиболее активными покупателями недвижимости в Москве среди всех городов-миллионников России в октябре-ноябре 2021 года стали жители Нижнего Новгорода. Доля спроса со стороны клиентов из этого мегаполиса составила в указанный период без малого 20 процентов.

На втором месте с небольшим отрывом оказались жители Санкт-Петербурга, на третьем - новосибирцы.