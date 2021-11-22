Оперштаб: В Москве выявлено 2 786 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в Москве выявлено 2 786 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Напоминаем, что накануне вновь выявленных зараженных было 3438. Таким образом, наблюдается суточной заболеваемости COVID-19 в Москве на 18,96%.

Снижение продолжается и по сравнению с данными оперштаба по результатам прошлой недели.

После лечения выздоровели еще 5 539 москвичей. Всего число вылечившихся от инфекции в городе увеличилось до 1 734 540.

Скончались за последние сутки в столице 94 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победить пандемию пандемию можно только с помощью вакцинации. Власти Москвы призывают: сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka/.