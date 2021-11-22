Под Владимиром запустили линию по выпуску "Медвежонка Барни"

На собинском заводе компании "Мон'дэлис Русь" состоялся запуск новой производственной линии по выпуску бисквитов "Медвежонок Барни" и мини-кексов "Юбилейное".

В торжественном мероприятии, символизирующем итог реализации большого инвестиционного проекта, приняли участие врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, старший директор интегрированной цепи поставок компании-инвестора в Восточной Европе Дмитрий Шаченок, исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности "АСКОНД" Евгений Лашманкин.

Объем инвестиций в проект составил 2,5 миллиарда рублей. Строительство и монтаж нового производственного здания были завершены в минимальные для российской пищевой промышленности сроки. В мае 2020 года строители приступили к разметке площадки для нового объекта, а уже в июле этого года началось производство бисквитной продукции в тестовом режиме.

- Администрация Владимирской области уделяет особое внимание созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе. Это один из главных факторов динамичного роста экономики, - подчеркнул Александр Авдеев. - Комфортные условия для ведения бизнеса в итоге приносят свои плоды: растет налоговый потенциал территорий, создаются новые рабочие места.

По словам главы области, на бисквитной фабрике в Собинке трудятся в основном местные жители, благодаря расширению производства для них появилось еще 40 рабочих мест.

- В регионе пищевая промышленность - одна из опорных, у нас работают около 500 предприятий отрасли. Ее доля в структуре отгруженной продукции обрабатывающих производств - более 30 процентов. И потенциал для развития этого направления есть, причем существенный, − уверен Александр Авдеев.

Представитель компании-инвестора Дмитрий Шаченок считает, что запуск новой линии задал новый вектор развития кондитерской фабрики "Большевик" в Собинке. Модернизация увеличила конкурентоспособность производства и сделала фабрику более технологичным предприятием.

- Реализация инвестиционного проекта в короткие сроки стала возможна благодаря активной поддержке администрации Владимирской области, муниципальных властей и партнеров, - отметил Дмитрий Шаченок.

Площадь нового комплекса на собинской бисквитной фабрике позволяет установить дополнительные линии, которые будут последовательно запущены в 2022 и 2023 годах. Примечательно, что производственная площадка относится к наиболее инновационным предприятиям в российской кондитерской отрасли. Например, применение энергоэффективных холодильных установок снижает негативное влияние на озоновый слой Земли и увеличивает их работоспособность на 40 процентов за счет сокращения потребления электроэнергии.

Кстати, немаловажным фактором для дальнейшего развития кондитерского производства компании станет высокоскоростная автомагистраль М-12, которая сейчас строится. По инициативе инвестора для оптимизации логистики предусмотрены съезды с трассы на территориях размещения заводов "Мон'дэлис Русь" в Собинке и Покрове.