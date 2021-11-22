Пожар произошел в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве

В воскресенье вечером в хостеле на юго-востоке Москвы произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, возгорание было зафиксировано на первом этаже трехэтажного здания на Волгоградском проспекте.

Пожарные, прибыв на место, незамедлительно приступили к спасению людей и ликвидации пожара. Всего из здания было выведено 150 человек. По предварительной информации, пострадали три человека, передает ТАСС.

В 00:57 мск пожар был потушен. Его площадь составила 300 квадратных метров. О причинах возгорания информации пока нет.