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22.11.2021 09:23
Рубрика: Власть

Собянин: Зачем Москве нужно проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО

Текст: Любовь Проценко
Правительство России подало заявку на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО. "Если победим в конкурсе претендентов, то в 2030 году Москва примет главную выставку достижений науки и техники нашей планеты", - написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем портале. И напомнил, что Россия уже участвует в ЭКСПО уже 170 лет, начиная с первой лондонской выставки 1851 года. Например, в 1937 году в Париже настоящий фурор произвел монумент Веры Мухиной "Рабочий и колхозница", установленный на фоне Эйфелевой башни. А в 1958 году в Брюсселе мир увидел первый спутник Земли. Вспомнил мэр и советский павильон на ЭКСПО-67 в Монреале, который побил все рекорды популярности. Его посетили 12 миллионов человек. Сегодня наследие этих выставок - "Рабочий и колхозница" и Монреальский павильон - украшают московскую ВДНХ.

Но никогда еще ЭКСПО не проводилось в России. И ее столица Москва является самым очевидным претендентом на эту честь.

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"Если Москва выиграет право проведения ЭКСПО-2030, то на целых полгода наш город станет мировой столицей науки, промышленности и техники, - пишет Собянин. - России есть что показать в этой сфере нашим гостям. А с другой стороны, ЭКСПО станет уникальной возможностью увидеть в Москве главные достижения мировой цивилизации. Такой шанс просто нельзя упускать".

Окончательное решение где именно можно провести выставку в Москве, еще предстоит принять. Но очевидно, что старые площадки - ВДНХ, Сокольники или Экспоцентр - для этой цели не подходят, считает мэр. По его словам предварительно экспокомплекс планируется построить на свободной территории в Новой Москве, на Киевском шоссе, недалеко от аэропорта "Внуково".

Через пару лет во Внуково придет метро. А если наша заявка победит, то Солнцевскую ветку можно будет продлить еще на одну-две станции до будущего экспокомплекса.

И хотя соперники у Москвы серьезные: на проведение ЭКСПО-2030 претендуют Пусан (Южная Корея), Рим (Италия), Одесса (Украина) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия), у Москвы по мнению Собянина хорошие шансы на победу.

"Первым большим шагом в продвижении нашей заявки станет экспозиция Москвы в павильоне России на проходящем в Дубае ЭКСПО-2020", - заключил он свой пост.

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