Собянин: Зачем Москве нужно проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО

Но никогда еще ЭКСПО не проводилось в России. И ее столица Москва является самым очевидным претендентом на эту честь.

"Если Москва выиграет право проведения ЭКСПО-2030, то на целых полгода наш город станет мировой столицей науки, промышленности и техники, - пишет Собянин. - России есть что показать в этой сфере нашим гостям. А с другой стороны, ЭКСПО станет уникальной возможностью увидеть в Москве главные достижения мировой цивилизации. Такой шанс просто нельзя упускать".

Окончательное решение где именно можно провести выставку в Москве, еще предстоит принять. Но очевидно, что старые площадки - ВДНХ, Сокольники или Экспоцентр - для этой цели не подходят, считает мэр. По его словам предварительно экспокомплекс планируется построить на свободной территории в Новой Москве, на Киевском шоссе, недалеко от аэропорта "Внуково".

Через пару лет во Внуково придет метро. А если наша заявка победит, то Солнцевскую ветку можно будет продлить еще на одну-две станции до будущего экспокомплекса.

И хотя соперники у Москвы серьезные: на проведение ЭКСПО-2030 претендуют Пусан (Южная Корея), Рим (Италия), Одесса (Украина) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия), у Москвы по мнению Собянина хорошие шансы на победу.

"Первым большим шагом в продвижении нашей заявки станет экспозиция Москвы в павильоне России на проходящем в Дубае ЭКСПО-2020", - заключил он свой пост.