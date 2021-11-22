Собянин: Завершена проходка тоннелей на северном участке "салатовой ветки" метро

Сегодня на севере Люблинско- Дмитровской линии метро закончилась проходка сразу трех перегонных тоннелей. Как известно, у московских метростроителей гигантские тоннелепроходческие щиты, которые прокладывают под землей новую дорогу поездам, принято называть женскими именами. И вот к финишу пришли одновременно Клавдия, Татьяна и Ирина. Таким образом, проходка тоннелей на всем участке от станции "Селигерской" до "Физтеха" завершена.

Встречая "дам", мэр Москвы Сергей Собянин сказал: "Впереди у строителей - обустройство котлованов и строительство станций. Надеюсь, что к концу 2023 года весь этот участок будет сдан и поселок Северный получит свою станцию метрополитена". Но продление этой ветки подземки по словам мэра улучшит транспортное обслуживание не только его жителей, но и нескольких других - районов Бескудниковского, Дмитровского, Восточного Дегунинино и Лианозово, а так же подмосковного города Долгопрудный. В общей сложности метро получат еще полмиллиона жителей столичного региона. На каждую поездку по городу они в среднем будут тратить на 20 минут меньше.

Напомним, строительство участка от "Селигерской" к "Физтеху" началось в 2019 году. Длиной он 6,9 километра, откроются там три новых станции. "Яхромская" расположится у пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы, "Лианозово"- на пересечении Дмитровки с МЦД-1, а "Физтех"- севернее бульвара Академика Ландау.

Первоначальным проектом часть линии за МКАД планировалось построить в наземном исполнении. Но по решению Собянина проект скорректировали. Мэр объяснил, что метро здесь под землей прокладывать выгоднее и для жителей, и для города. Горожанам такая стройка принесет меньше неудобств с перекрытием движения на дорогах, а близстоящие дома будут не так подвергаться шуму и вибрации от проходящих мимо поездов. Городу же не придется нести большие затраты от переустройства и выноса огромного количества инженерных коммуникаций. Да и эксплуатация подземных станций в конечном счете обойдется дешевле, чем если они будут открыты всем дождям и ветрам.

Общая протяженность Люблинско-Дмитровской ветки в 2023 году после ввода этого участка достигнет 46,5 километра. До 2011 года она была вдвое короче и имела всего 14 работающих станций. Позднее к ним добавилось еще девять станций и вот теперь впереди открытие последних трех. Всего их будет 26. На этом развитие линии в северном направлении завершится.