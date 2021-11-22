Сработавшая в Большом театре система пожаротушения не повредила декорации

В Большом театре на Новой сцене в ночь на понедельник сработала система пожаротушения и затопила Новую сцену. Видео об этом быстро распространилось в Telegram-каналах. К счастью, декорации к спектаклям не пострадали. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

"Действительно, сработала система пожаротушения ночью. К счастью, к этому времени были уже разобраны декорации, и новый спектакль не был поставлен. Благодаря оперативному вмешательству дежурной инженерной службы система работала всего 25 секунд. Но все-таки там скопилось достаточное количество воды. Сейчас инженерные службы ликвидируют последствия, и я очень надеюсь, что 1 декабря мы покажем премьеру нового балета "Мастер и Маргарита", - сказал Урин.

В Большом театре также уточнили, что со сцены были уже убраны декорации спектакля "Идиот", который шел на Новой сцене в воскресенье.