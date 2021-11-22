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22.11.2021 14:01
Рубрика: Общество

В Ивановской области отменили QR-коды для посещения ТРЦ

Текст: Татьяна Ткачёва (Иваново)

Власти региона сняли ограничения на работу торгово-развлекательных центров. С 22 ноября при входе не нужно предъявлять документы о вакцинации или перенесенном COVID-19, справки о наличии антител или отрицательные тесты на коронавирус.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства Ивановской области Ирину Эрмиш. Решение было принято исходя из текущей эпидемиологической ситуации.

Ограничения действовали с 29 октября. Посетители ТРЦ должны были подтвердить, что начали или прошли курс вакцинации от COVID-19, либо показать справку о наличии антител, выданную не ранее 1 мая 2021 года, либо представить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус не старше трех суток. Неделю назад в регионе ослабили эти меры: в будни с 10 до 18 часов справки и QR-коды разрешили не проверять.

По словам Ирины Эрмиш, с 22 ноября в Ивановской области также возможно проведение конгрессных мероприятий с численностью посетителей до 250 человек. При условии, что все они вакцинированы, переболели ковидом или прошли ПЦР-тест в день проведения форума.

В детских садах региона разрешили мероприятия с участием родителей. Соблюдение масочного режима и социальной дистанции по-прежнему обязательно.

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