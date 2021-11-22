В Ивановской области отменили QR-коды для посещения ТРЦ

Власти региона сняли ограничения на работу торгово-развлекательных центров. С 22 ноября при входе не нужно предъявлять документы о вакцинации или перенесенном COVID-19, справки о наличии антител или отрицательные тесты на коронавирус.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства Ивановской области Ирину Эрмиш. Решение было принято исходя из текущей эпидемиологической ситуации.

Ограничения действовали с 29 октября. Посетители ТРЦ должны были подтвердить, что начали или прошли курс вакцинации от COVID-19, либо показать справку о наличии антител, выданную не ранее 1 мая 2021 года, либо представить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус не старше трех суток. Неделю назад в регионе ослабили эти меры: в будни с 10 до 18 часов справки и QR-коды разрешили не проверять.

По словам Ирины Эрмиш, с 22 ноября в Ивановской области также возможно проведение конгрессных мероприятий с численностью посетителей до 250 человек. При условии, что все они вакцинированы, переболели ковидом или прошли ПЦР-тест в день проведения форума.

В детских садах региона разрешили мероприятия с участием родителей. Соблюдение масочного режима и социальной дистанции по-прежнему обязательно.