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22.11.2021 09:11
Рубрика: Общество

В Морозовской больнице выросло число неродственных трансплантаций костного мозга

Текст: Любовь Проценко

В Морозовской детской больнице удалось увеличить количество проведенных неродственных трансплантаций костного мозга у детей в семь раз за три года. Это стало возможным благодаря научному гранту мэра Москвы для улучшения оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями. Грант покрывает затраты на поиск, подбор, активацию неродственного донора (то есть обследование перед донацией и проведение забора костного мозга в условиях стационара) и транспортировку костного мозга. В Морозовской больнице эти операции полностью оплачиваются из бюджета региона. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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"Неродственные трансплантации костного мозга составляют 20% от общего количества таких операций в Морозовской больнице. Важность заключается в том, что они позволяют значительно увеличить шансы пациентов на выздоровление. Например, в случаях, когда у пациента нет родственников или у родственников имеются серьезные противопоказания к донорству костного мозга. Благодаря гранту мэра Москвы в Морозовской больнице специалистам удалось увеличить количество проведенных здесь трансплантаций костного мозга от неродственных доноров в семь раз - с трех в 2019 году до 23 в 2021 году. Теперь для подобных операций полностью отсутствует необходимость в привлечении сторонних средств", - рассказала она.

В Морозовской больнице работает единственное в городском здравоохранении отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для детей.

Трансплантация костного мозга - сложный метод лечения целого ряда заболеваний крови, первичных иммунодефицитов, наследственных нарушений обмена веществ, нейродегенеративных, аутоиммунных и некоторых онкологических заболеваний. Донорский костный мозг для их проведения доставляется в отделение из различных регистров, как из России, так и из-за рубежа. Для пациентов с редкими вариантами антигенов гистосовместимости доноров приходится искать по всему миру, однако в большинстве случаев донорами становятся граждане России.

Источниками гемопоэтических стволовых клеток, из которых состоит костный мозг, у неродственных доноров могут являться стволовые клетки, взятые как оперативным путем из костей, так и из периферической крови. Наиболее часто используются клетки, полученные из периферической крови. До начала процедуры донор получает специальный препарат, благодаря которому стволовые клетки выделяются в кровь. Затем они извлекаются с помощью процедуры афереза - фильтрации крови - и подсчитываются. Полученный материал отправляется в клинику, где находится реципиент. Донорство костного мозга проводится на добровольных началах и абсолютно безопасно для донора.

Отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток в Морозовской больнице было открыто в 2018 году, располагает 10 стерильными боксами и стало первым в системе столичного здравоохранения, где подобные операции проводятся детям. Трансплантации в городской Морозовской больнице финансируются за счет бюджета столицы и проводятся пациентам с постоянной пропиской в регионе. С начала 2021 года врачами было выполнено уже 62 трансплантации костного мозга у детей. Всего с момента открытия отделения здесь провели 163 трансплантации.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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