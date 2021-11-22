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22.11.2021 01:15
Рубрика: Экономика

В Москве меняется схема движения наземного общественного транспорта

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 264(8615)
В центре и на юге Москвы изменили около 200 маршрутов общественного транспорта. Как рассказал заммэра Максим Ликсутов, для многих жителей города время в пути теперь сократится на треть.

Самые быстрые в Москве автобусы "Магистраль" курсируют по маршрутам, где в основном сделаны выделенки. Это позволяет преодолеть город почти насквозь за 40-60 минут. Сейчас маршруты переделали так, чтобы они подходили к крупным жилым массивам и станциям МЦК. "Магистраль" теперь проходит по Каширскому шоссе, Балаклавскому и Нахимовскому проспектам, Липецкой улице, Каширскому шоссе. В этих районах появятся новые станции БКЛ, поэтому и наземного транспорта нужно больше.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Станция метро Беговая в Москве будет принимать поезда МЦД-4

Как сообщил Максим Ликсутов, часть маршрутов выпрямили, чтобы время в пути экономилось. Также среднюю скорость "Магистрали" удалось скорректировать, перенастроив светофоры - с помощью встроенных в асфальт контроллеров они дают приоритет общественному транспорту. "После этих изменений почти в два раза увеличится количество людей, которые будут проживать в шаговой доступности от магистральных маршрутов", - отметил Максим Ликсутов.

Принципы движения автобусов М скорректировали так, чтобы ими было удобно пользоваться как можно большему числу пассажиров. Например, на маршруте М5 теперь появилась остановка у метро "Спортивная". И с Комсомольского проспекта стало возможно быстро добраться до МЦК.

Маршрут М6 связал метро "Римская" и "Авиамоторная" с Театральной площадью и метро "Лубянка".

Появился удобный маршрут М3 в центре: он курсирует между метро "Бауманская" и "Красносельская", проходит по Покровке. А 220-й маршрут, который появился в Хамовниках, связал Плющиху и Погодинскую улицу с ближайшими станциями метро и МЦК.

Отмечу, что эти изменения прошли безболезненно не для всех. Например, жители центральных и северных районов города в соцсетях жалуются на неудобства после очередной автобусной реформы. С 20 ноября параллельно с появлением новых длинных маршрутов исчезли некоторые старые, привычные москвичам. Например, исчезли 84-й и 101-й маршруты. Жители Бегового района отмечают, что им стало гораздо сложнее добираться до центра города и до Крылатского. Таким образом, с одной стороны, маршруты стали быстрее, но, с другой, добраться до их остановок теперь не так просто, как раньше.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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