В Москве скончался бывший главный редактор "МК" Игорь Бугаев

Один из самых ярких деятелей культуры и журналистики Игорь Бугаев скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщается на сайте "Московского комсомольца" - издания, в котором мэтр проработал в течение 10 лет. Причиной смерти, по предварительным данным, стал инфаркт.

Игорь Бугаев пришел в журналистику в период, когда фактически зарождалась новая культура - в конце 1950-х годов. Многие его материалы в "Московском комсомольце" стали классическим наследием. В органах власти Игорю Бугаеву доверили отрасль культуры - он руководил профильным комитетом с 1987 года. "Начав работать во времена СССР, он умел найти общий язык и с такими руководителями нового времени, как Юрий Лужков", - отмечается на сайте "МК".

Он руководил комитетом по культуре Москвы до 2001 года. При нем были созданы многие современные культурные центры столицы. Коллеги Игоря Бугаева выражают соболезнования его родным, близким и друзьям.