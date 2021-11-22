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Рубрика: Происшествия

В Москве женщина пыталась продать новорожденного сына за 100 тысяч рублей

Текст: Иван Петров
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В Москве в отношении 26-летней женщины, пытавшейся продать своего новорожденного сына, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по Москве.

Фото: iStock
В столичном метро нашли брошенного ребенка

Отмечается, что дама подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б" и "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ "продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

Подозреваемая, как выяснили следователи, из корыстных побуждений разместила в интернете объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного мальчика. "В ходе переписки с предполагаемыми родителями женщина запросила о передаче ей денежных средств в размере 100 тысяч рублей. Затем она прилетела в Москву, где 22 ноября в помещении одного из отелей передала после получения денег ребенка покупательнице и написала расписку", - говорится в сообщении Следственного комитета.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении фигурантке обвинения и избрании ей меры пресечения, связанной с лишением свободы. Жизни же и здоровью ребенка, заверили в СКР, ничего не угрожает - он помещен в специализированное медучреждение.

Поясняется, что "сделка" по продаже ребенка проходила в рамках оперативных мероприятий. Совершение преступления было пресечено благодаря совместной работе следователей ГСУ СК по Москве и оперативников уголовного розыска. Расследование находится в производстве Лефортовского межрайонного следственного отдела следственного управления по Юго-Восточному административному округу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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