В Москве женщина пыталась продать новорожденного сына за 100 тысяч рублей

В Москве в отношении 26-летней женщины, пытавшейся продать своего новорожденного сына, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по Москве.

Отмечается, что дама подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б" и "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ "продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

Подозреваемая, как выяснили следователи, из корыстных побуждений разместила в интернете объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного мальчика. "В ходе переписки с предполагаемыми родителями женщина запросила о передаче ей денежных средств в размере 100 тысяч рублей. Затем она прилетела в Москву, где 22 ноября в помещении одного из отелей передала после получения денег ребенка покупательнице и написала расписку", - говорится в сообщении Следственного комитета.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении фигурантке обвинения и избрании ей меры пресечения, связанной с лишением свободы. Жизни же и здоровью ребенка, заверили в СКР, ничего не угрожает - он помещен в специализированное медучреждение.

Поясняется, что "сделка" по продаже ребенка проходила в рамках оперативных мероприятий. Совершение преступления было пресечено благодаря совместной работе следователей ГСУ СК по Москве и оперативников уголовного розыска. Расследование находится в производстве Лефортовского межрайонного следственного отдела следственного управления по Юго-Восточному административному округу.