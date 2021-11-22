В Подмосковье вводят еще одну меру соцподдержки врачей

Новая мера социальной поддержки врачей появится в Подмосковье в 2022 году. Им будут компенсировать стоимость съемного жилья.

Сегодня больницам и поликлиникам региона не хватает порядка 700 врачей. Дефицитными признаны 36 специальностей, в том числе акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, гастроэнтерологи, инфекционисты, хирурги, эндокринологи, неврологи, онкологи, врачи скорой помощи, лабораторной и ультразвуковой диагностики, семейные врачи, терапевты и педиатры. Для медиков работает программа социальной ипотеки, участковые терапевты и педиатры также могут рассчитывать на ежемесячную губернаторскую добавку к зарплате в размере 32 тысячи рублей. А теперь врачам дефицитных специальностей будут еще и частично оплачивать съем жилья.

Как сообщила зампред правительства - министр здравоохранения области Светлана Стригункова, в следующем году на новую меру поддержки планируется потратить 430 миллионов рублей. "Планируется, что сумма ежемесячной компенсации сотруднику медучреждения, снимающему жилье, составит 20 тысяч рублей", - сказала она на публичных слушаниях по проекту регионального бюджета на 2022-й и плановый период 2023-2024 годов. Как уточнили "РГ" в министерстве здравоохранения Подмосковья, работа над соответствующим законом сейчас завершается.

Справедливости ради нужно сказать, что некоторые главы подмосковных муниципалитетов уже ввели своим решением аналогичную норму поддержки врачей. Часть арендных платежей компенсируют медицинским работникам в Химках, Богородском и Лосино-Петровском округах, Шатуре, Подольске и еще нескольких муниципалитетах. Условия у всех похожие: сотрудник должен трудиться в государственном медицинском учреждении и снимать квартиру по официальному договору. Муниципальный бюджет возвращает специалистам половину потраченной на съем суммы. Проблема лишь в том, что не все муниципалитеты считают нужным поддерживать медиков таким образом, да и половины у всех разные. В результате кто-то получает 5 тысяч рублей, кто-то 15, а кто-то - вообще ничего. Областной закон, который будет принят в ближайшее время, все уравняет.