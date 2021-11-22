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22.11.2021 21:00
Рубрика: Власть

В Подмосковье вводят сертификаты на переселение из аварийного жилья

Текст: Ирина Рыбникова
Новый способ расселения жителей из аварийных домов решили опробовать в Подмосковье. Область вводит сертификаты, с помощью которых граждане, проживающие в аварийном жилом фонде, смогут самостоятельно решить свой квартирный вопрос.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Подробности на заседании областного правительства сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев. "Сертификат - это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья", - говорит он. Другими словами, область покупает у жителей их аварийные квартиры по цене 83,9 тысячи рубля за квадрат. Минимальный метраж, который подлежит обналичиванию по этой цене, составляет 33,5 квадратных метра. То есть собственники аварийного жилья меньшей площади гарантированно получат 2,8 миллиона рублей. А тем, у кого площадь квартиры больше, будет причитаться по фактическому метражу. К примеру, за квартиру площадью 50 квадратных метров собственнику выдадут сертификат почти на 4,2 миллиона рублей.

Фото: Photoxpress
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Локтев уточнил, что бывшим собственникам аварийки не обязательно будет покупать новую квартиру в том же муниципалитете. Реализовать сертификат можно в любом городе Московской области. Человек сможет взять ипотеку, купить вторичку или вложиться в квартиру в новостройке, а также приобрести частный дом. Можно сразу уложиться в сумму сертификата или использовать ее для первоначального взноса или частичного погашения затрат на приобретение нового жилья.

От сертификата можно будет и отказаться. Тогда житель аварийного фонда будет переселен привычным способом - дождется, когда в его муниципалитете построят дом под переселение и переедет в новую квартиру.

Владимир Локтев отметил, что собственниками аварийных квартир являются 25 тысяч жителей области, а общий объем аварийки составляет порядка 630 тысяч квадратных метров. За четыре года власти планировали обеспечить новыми квартирами 15 тысяч человек, проживающих в домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года. "С сертификатами мы сможем сделать это в два раза быстрее - за два года", - подчеркнул Локтев.

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